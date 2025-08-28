Fraktionsspitzen von Union und SPD starten in Klausur

Die Spitzen der schwarz-roten Koalitionsfraktionen treffen sich in Bayern. Gesprochen wird nach den jüngsten Reibereien auch darüber, wie das Bündnis besser ins Laufen zu bekommen ist.

Würzburg

Die Fraktionsspitzen von Union und SPD im Bundestag sind in eine zweitägige Klausur gestartet. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann als Gastgeber besuchte mit Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) und dessen SPD-Kollegen Matthias Miersch vor den Beratungen die alte Mainbrücke in der fränkischen Stadt.

"Wir haben noch einen arbeitsreichen Tag vor uns", sagte Hoffmann, ohne dass er auf Details einging. Nach jüngsten Streitigkeiten in der Koalition wird erwartet, dass die allgemeine Basis der gemeinsamen Regierungsarbeit in den Blick genommen wird. Als Gast wird Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet.

Der öffentliche Auftritt der drei Politiker wurde von kleineren Protesten begleitet. So schwenkten Anhänger der sogenannten Antifaschistischen Aktion Fahnen, nachdem sie von der Polizei abgedrängt worden waren. Ein Mann mit einer Papiermaske Spahns vor dem Gesicht schwenkte an anderer Stelle eine Corona-Maske und machte Anspielungen auf die sogenannte Masken-Affäre.