Corona-Lockdown bis 28. März: Welche Geschäfte haben in Bayern geöffnet?

Der harte Lockdown wird auch in Bayern bis zum 28. März verlängert. Welche Geschäfte und Einrichtungen haben geöffnet – und welche sind geschlossen? Der Überblick.

Ein Bild von Mitte Dezember: Die Fußgängerzone in München – (beinahe) menschenleer.

Hinweis der Redaktion: Dieser Text hat den Stand der am 3. März beschlossenen Verlängerung der Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder.



München - Das Coronavirus hat Deutschland weiterhin fest im Griff, deshalb haben sich Bund und Länder am 3. März auf eine erneute Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Dieser gilt nun vorerst bis zum 28. März.

Jedoch gehen mit der Verlängerung des Lockdowns auch Lockerungen einher – diesmal sogar auch für den gesamten Einzelhandel und Kultureinrichtungen. Bund und Länder haben dafür einen Stufenplan erstellt, der sich vorerst in fünf Schritte aufgliedert und stark nach der Inzidenzzahl richtet.

Die AZ gibt einen Überblick, was die neu beschlossenen Maßnahmen konkret für den Einzelhandel bedeuten und welche Geschäfte während des Lockdowns wann öffnen dürfen.

Diese Geschäfte haben während des Corona-Lockdowns bereits geöffnet

Der zufolge ist die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr und zugehörigen Abholdiensten untersagt. Jedoch gab es bislang folgende Ausnahmen – diese Läden und Geschäfte dürfen deshalb weiterhin geöffnet bleiben:

Lebensmittelhandel

Lieferdienste

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kfz- und Fahrradwerkstätten

Banken und Sparkassen

Filialen des Brief- und Versandhandels

Reinigungen und Waschsalons

Geschäfte, die Presseartikel verkaufen (z.B. Souvenirstände)

Tierbedarf und Futtermittel

Im ersten Öffnungsschritt durften ab dem 1. März auch folgende Geschäfte und Einrichtungen wieder öffnen:

Bau- und Gartenmärkte (regionale Öffnungen)

Blumenläden (regionale Öffnungen)

Gärtnereien (regionale Öffnungen)

Friseure

Baumschulen

Musikschulen

Maniküre/Pediküre/Gesichtspflege (regionale Öffnungen)

Zweiter Öffnungsschritt ab 8.3.2021

Der zweite Öffnungsschritt, der grundsätzlich ab dem 8. März in Kraft tritt, sieht Öffnungen bei folgenden Geschäften und Dienstleistern vor:

Buchhandlungen

Blumenläden (deutschlandweit)

Gartenmärkte (deutschlandweit)

Maniküre/Pediküre/Gesichtspflege (deutschlandweit, aber teilweise mit tagesaktuellem Test)

Fahr- und Flugschulen (mit tagesaktuellem Test)

Beim Einzelhandel gilt in der Regel: Ein Kunde pro zehn bzw. 20 Quadratmetern – der Wert richtet sich je nach der Verkaufsfläche des Ladens.

Öffnungen richten sich teils stark nach der Inzidenz

Der dritte Öffnungsschritt tritt ebenfalls ab dem 8. März in Kraft, richtet sich im Gegensatz zum zweiten aber nach der Siebens-Tages-Inzidenz vor Ort.

Sollte die Inzidenz "stabil", also mehrere Tage hintereinander, unter 50 liegen darf der gesamte Einzelhandel wieder öffnen – vorausgesetzt ein Hygienekonzept liegt vor und die entsprechende Kundenzahl wird eingehalten. Auch Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen bei einer Inzidenz unter 50 wieder öffnen.

Sollte die Inzidenz aber an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 50 ansteigen, kommt es zu folgenden Einschränkungen, die auch in Regionen herrschen, in denen die Inzidenz "stabil" zwischen 50 und 100 liegt:

Der Einzelhandel darf weiterhin öffnen, jedoch nur mit vorheriger Terminabsprache ("Click & meet"-Angebot). Für einen vorher fest begrenzten Zeitraum darf der Kunde dann in das Geschäft.

Auch ein Besuch von Museum, Tierpark und Co. ist in diesem Fall nur noch mit einer vorherigen Terminbuchung möglich.

Sollte die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden auf über 100 ansteigen, tritt ab dem zweiten darauffolgenden Werktag eine "Notbremse" in Kraft, die die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben, wieder herstellt. Mit anderen Worten: Der gesamte Einzelhandel ist wieder dicht – die Einrichtungen des ersten Öffnungsschritt (s. oben) sind davon ausgenommen.

Wann dürfen Restaurants wieder öffnen?

Der vierte Öffnungsschritt kann frühestens zwei Wochen nach Inkrafttreten des dritten erfolgen – vorausgesetzt, die Inzidenz liegt "stabil" unter 50. Im besten Fall tritt der vierte Öffnungsschritt also am 22. März in Kraft. Dann dürften auch die Außengastronomie sowie Theater, Konzert- und Opernhäusern und Kinos wieder öffnen.

Einschränkungen gibt es wieder, wenn die Inzidenz auf über 50 steigt oder bereits zwischen 50 und 100 liegt: Dann ist jeweils ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest nötig. Für einen Gastro-Besuch braucht es eine vorherige Terminbuchung.

Im fünften Öffnungsschritt, der frühestens am 5. April eintreten kann, darf dann der gesamte Einzelhandel öffnen – selbst wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt. Bei einer Inzidenz über 100 gilt weiterhin die "Notbremse".

Auf diese fünf Lockerungsstufen haben sich Bund und Länder geeinigt. © Bundesregierung

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel

Seit dem 18. Januar gilt beim Einkaufen eine FFP2-Maskenpflicht. Selbst genähte sowie Einwegmasken sind damit nicht mehr erlaubt.

"Click & collect" seit 11. Januar

Einzelhändler dürfen seit Montag, 11. Januar, auch in Bayern Waren per Telefon oder Internet verkaufen und zur Abholung anbieten. Diese Regelung galt in einigen anderen Bundesländern schon seit einiger Zeit. Voraussetzung: FFP2-Masken müssen getragen werden und es dürfen sich keine Menschenansammlungen vor den Geschäften bilden.

Gottesdienste bleiben erlaubt

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften bleiben erlaubt – jedoch ebenfalls nur unter strengen Hygieneregeln (Abstand, Maskenpflicht, usw.).

In Bayern gilt wegen Corona der Katastrophenfall

In Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise seit 16. Dezember 2020 wieder der Katastrophenfall. Damit bekommt die Staatsregierung umfangreiche Steuerungs-, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten. So sollen notwendige Entscheidungen aller Art beschleunigt werden.