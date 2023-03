Bläh-Faktor CSU

Mehr Abgeordnete als vorgesehen: Das ist nicht nur in Bayern so. Aber auch für den übervollen Bundestag sind Wahlergebnisse aus dem Freistaat maßgeblich verantwortlich. Was bringt eine Reform?

03. März 2023 - 18:34 Uhr | Ralf Müller

Der Bayerische Landtag, voller als von der Verfassung gedacht. Wie löst man das Problem zu vieler Abgeordneter? © Foto: Matthias Balk