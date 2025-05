Bericht: Bayern-Bosse trafen Wirtz am Tag der Meisterfeier

Offenbar probierten die Münchner kurzfristig noch mal so einiges, um Florian Wirtz zu überzeugen. Coach Kompany soll lange mit dem Fußballstar über dessen mögliche Rolle gesprochen haben. Vergebens.

München

Im letztlich verlorenen Transferpoker um Florian Wirtz haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern offenbar sogar am Tag der Meisterfeier mit dem umworbenen Fußballstar getroffen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, sollen Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund, die Aufsichtsräte Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sowie der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen am 18. Mai in einem Münchner Hotel mit dem Leverkusener gesprochen haben.

Wenige Tage später erteilte der 22 Jahre alte Wirtz dem deutschen Meister aber eine Absage. Wie die SZ schreibt, habe Wirtz Bayern-Coach Kompany über seine Entscheidung informiert, während Wirtz' Vater bei Eberl und Hoeneß anrief. Der Offensivstar hat sich Medienberichten zufolge für einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden.

Kompany und Wirtz im Vier-Augen-Gespräch

Bei dem Treffen am 18. Mai soll zunächst Kompany ein einstündiges fußballtaktisches Vier-Augen-Gespräch mit Wirtz geführt haben. Am Ende habe Wirtz aber abgesagt, "weil er fürchtete, sich in einem Positionsgerangel mit Jamal Musiala aufzureiben", heißt es in dem Artikel. Der gleichaltrige Musiala bevorzugt wie Wirtz die Position im zentralen offensiven Mittelfeld.

Liverpools Trainer Arne Slot habe Wirtz demnach ein klares Modell präsentiert, in dem das Spiel um ihn herum neu aufgebaut werden sollte. Der Nationalspieler hat bei Bayer allerdings noch einen Vertrag bis Juni 2027. Leverkusen ruft laut übereinstimmenden Berichten für einen vorzeitigen Wechsel eine Ablösesumme von rund 150 Millionen Euro auf.