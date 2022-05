Beim Abbiegen angefahren: Fahranfängerin kracht Ludwig Spaenle ins Heck

Schockmoment in Mettenheim: Eine Fahranfängerin donnert Staatsminister a.D. Ludwig Spaenle beim Abbiegen ins Heck. Alle Beteiligten sind glimpflich davongekommen.

Mettenheim - "Ich wollte abbiegen, habe den Blinker gesetzt und dann hat's gekracht", sagt der ehemalige Kultusminister und CSU-Politiker auf AZ-Anfrage zum Autounfall, in den er am Dienstagabend in Mettenheim verwickelt war.

Eine 19-jährige Fahranfängerin ist mit ihrem VW Up dem CSU-Politiker von hinten in den Dienstwagen gedonnert. Dabei haben sie und ihr Beifahrer sich leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ludwig Spaenle blieb beim Unfall unverletzt.

Mettenheim: Beim Linksabbiegen ins Heck gefahren

Spaenle wollte kurz nach der Autobahnüberführung links abbiegen, das hat die Fahranfängerin wohl übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Dass sie bei der Fahrt von der Sonne geblendet wurde, hat die Polizei auf Nachfrage nicht bestätigt.

Beim Aufprall wurden beide Autos ziemlich beschädigt und mussten abgeschleppt werden – die Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bisher noch nicht beziffern. Die Straßenmeisterei und 18 Feuerwehrmänner aus Mettenheim waren im Einsatz, um den Verkehr zu steuern und die ausgelaufenen Flüssigkeiten an der Unfallstelle zu binden.

Weil der Beifahrer der Fahranfängerin leicht verletzt wurde, läuft gegen sie automatisch ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.