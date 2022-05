Haidhausen: Frau (32) und Kind (10) nach missglücktem Überholmanöver verletzt

Eine 32-jährige Frau und die 10-jährige Beifahrerin eines BMW-Fahrers sind bei einem Unfall verletzt worden. Beide mussten ins Krankenhaus.

Eine 32-jährige Frau und ein 10-jähriges Mädchen wurden bei einem missglückten Überholmanöver in Haidhausen verletzt. (Symbolbild)

Haidhausen - Am Mittwochmorgen ist die 32-Jährige mit ihrem Kia stadteinwärts auf der Ismaninger Straße unterwegs gewesen und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Einige Autos dahinter fuhr ein 61-jähriger Mann und die 10-jährige Beifahrerin mit seinem BMW.

Überholmanöver ging schief: Zwei Verletzte

Wie die Polizei schreibt, scherte dieser auf die Gegenfahrbahn aus, um die Autos vor ihm zu überholen. Dann prallte er in den Kia der Frau, die gerade abbiegen wollte. Der wurde durch den Aufprall an den Fahrbahnrand in einen Kleintransporter geschoben.

Dabei zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus. Leicht verletzt wurde die 10-jährige Beifahrerin, die ebenfalls ins Krankenhaus kam. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt.

Autos kaputt, eine Stunde Stau

Die drei in Mitleidenschaft gezogenen Autos wurden zum Teil erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als zehntausend Euro. Die Straße wurde über eine Stunde lang komplett gesperrt, was auch die dortige Tramlinie betraf. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt.