"ZDF-Fernsehgarten" feiert Premiere: Schlagershow zieht für zwei Episoden nach Hamburg

Der ZDF-Klassiker "Fernsehgarten" zieht für seine jährlichen Sonder-Episoden wieder in eine neue Stadt. Wir haben für Sie zusammengefasst, wann und wo Sie die Kult-Sendung schauen können.

Vor über 30 Jahren wurde der "Fernsehgarten" zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt – jetzt zieht die beliebte Show in eine neue Stadt. Regulär wird die Sendung von Mai bis September gezeigt, aber auch danach gibt es noch vereinzelt Sonder-Episoden.

In welche Stadt zieht der "ZDF-Fernsehgarten"?

Zwei davon finden jetzt in Hamburg statt. Die Hafenstadt wird damit 2023 zum ersten Mal Schauplatz des "Fernsehgartens". Andere Spezial-Folgen gab es bereits zum Oktoberfest und auch in Obertauern, Graz, Meran und Ellmau, dann an den Lago Maggiore oder auf den Urlaubs-Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura.

Im letzten Jahr waren die Zuschauerzahlen im Herbst jedoch deutlich geringer, als die der regulären Sommer-Folgen – ob sich das mit Hamburg als Schauplatz jetzt ändern wird?

"ZDF-Fernsehgarten" in Hamburg: Wann wird die Sendung ausgestrahlt?

Direkt am 1. Oktober beginnt der "ZDF-Fernsehgarten" im Hamburg. Die erste Folge wird um 12.00 Uhr ausgestrahlt. Moderatorin Andrea Kiewel wird die Zuschauer wie gewohnt durch die Show begleiten, die Gäste sind aktuell noch nicht bekannt. Die zweite Folge ist genau eine Woche später, am 8. Oktober um 11.50 Uhr angesetzt.

Kult-Show im ZDF

Der "ZDF-Fernsehgarten" ist eine Unterhaltungssendung des ZDF, die in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz-Lerchenberg ausgestrahlt wird. Außerdem gibt es für gewöhnlich noch vereinzelt Sonder-Episoden aus anderen Städten – so wie dieses Jahr in Hamburg. Jährlich werden etwa 16 bis 21 Sendungen produziert.