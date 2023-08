Nach Exklusiv-Bericht der AZ: Monika Gruber bestätigt neue Show

Monika Gruber bestätigt nach dem Exklusiv-Bericht der Abendzeitung, dass sie gemeinsam mit Spezl und Liedermacher Roland Hefter eine eigene Radio-Show bekommt. "Radio Gong 96.3"-Gründungsmitglied Georg Dingler hat den Deal beim Weißwurst-Essen eingefädelt.

Die Münchner Sonne knallt wie das türkisfarbene Spitzen-Kleid von Monika Gruber – ebenso ihr Sprüchefeuerwerk während des Posierens für die Fotografen. Freund und Kollege Roland Hefter hat zunächst das Nachsehen, denn die ersten Gags des Tages werden auf Kosten einer ehemaligen Liebschaft beim Dudeln von Jennifer Rushs Schmusehit "The Power Of Love" gemacht. "War sie blond, schwarzhaarig, rot oder bayerisch?", neckt ihn die Gruberin. "Jetzt hab' ich ganz spezielle Erinnerungen, aber ich wills euch ned verraten", gibt sich Hefter verstohlen.

Italienisches Lebensflair in Innenhof in der Maxvorstadt– mit Monika Gruber und Roland Hefter

Es hat 30 Grad im Schatten. Ein laues Lüftchen weht durch die Haare der beiden Künstler. Es wird selbstgemachte Limonade, Pfirsich-Eistee und Kaffee getrunken. Im Innenhof von "Alimentari da Graciela" ist das herrlichste Italo-Feeling ausgebrochen. Monika Gruber lehnt sich lässig an das schnucklige hellblaue Ape50: "Man könnt meinen, i hätt mi passend dazu ozogn", lacht die 52-Jährige im AZ-Gespräch. Die Gruberin war am Wochenende auf dem Konzert von Andreas Gabalier in Kitzbühel und in Begrenz. "I hab kaum gschlafen. Aber jetzt gfrei i mi auf den Termin mit Roland."

Monika Gruber geht mit "Ohne Worte" auf große Abschiedstour © Daniel Loeper

In der italienischen Blumen-Oase mitten in München geht's familiär zu. "Oh, jetzt hab i mein Hörnchen in deinen Cappuccino dunkt", bemerkt die Kabarettistin und gibt Sender-Chef Johannes Ott die Tasse zurück. Der "Radio Gong 96.3"-Boss grinst: "Gut, die Moni brauche ich euch jetzt nicht mehr vorzustellen. Aber sehr gern ihre neue Sendung, die sie gemeinsam mit Roland Hefter auf dem Sender '089Kult' ab 3. September präsentieren wird."

"Radio Gong" bestätigt AZ-Bericht: Monika Gruber bekommt eigene Radiosendung auf "089Kult"

Damit bestätigt "Radio Gong 96.3", was die AZ in der vergangenen Woche bereits exklusiv berichtet hat. Nach 15 Jahren Freundschaft bekommen Monika Gruber und Roland Hefter ein eigenes Radio-Format. "Kulthits, Kaffee, Schädelweh", heißt die Show, die einmalig im deutschen Radio sein wird, verspricht der Sender. Die Playlist bestücken die beiden Kult-Stars selbst: "Wir werden auch Mundart-Musik spielen." Georg Dingler, Radio Gong 96.3"-Gründungsmitglied und jahrzehntelang Kopf des Senders, hat den Deal eingefädelt. Stolz sagt er der AZ: "Beim Weißwurst-Essen hab ich Moni die Idee vorgestellt und sie war gleich hellauf begeistert."

Geschäftsführer Johannes Ott und "Radio Gong 96.3"-Gründungsmitglied Georg Dingler © Daniel Loeper

"Kulthits, Kaffee, Schädelweh" heißt die neue Show von Monika Gruber und Roland Hefter

Laufen wird "Kulthits, Kaffee, Schädelweh" immer am ersten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf "089Kult". Um was geht's? "Es wird immer unterschiedliche Mottos geben. Wir starten mit den größten italienischen Kulthits", verkündet Roland Hefter. Die Musik wird stets in persönliche Erlebnisse, Erinnerungen und Geschichten gebettet, erklärt Gong-Chef Ott. Ein Gast wird außerdem nach seinem absoluten Kater-Tipp am Sonntagmorgen gefragt.

Während der SPD-Stadtrat auf die Kopfschmerztablette am Morgen nach einer durchzechten Nacht setzt und am liebsten lange liegen bleibt, mags die Gruberin deftig. "Wenn man a paar zu viel im System hat, dann braucht man was Fettiges – Leberkas oder Fleischpflanzerl zum Abfedern. Gegen Kater hilfts, wenn man schon nachts die Tablette einnimmt und nachm Aufstehn Zitronensaft und Ingwer trinkt."

Am ersten Sonntag im Monat gehen Monika Gruber und Roland Hefter bei "089Kult" auf Sendung. Los geht's am 3. September um 10 Uhr. © Daniel Loeper

Nach Italo-Hits kommen die Wiesn-Klassiker: Gruberin witzelt über Hausverbot

Auch das Thema der zweiten Show von Monika Gruber und Roland Hefter steht schon fest: Die beiden schunkeln am 1. Oktober zu den größten Wiesn-Kulthits. "Hoffma, dass Roland heimkommt, sonst senden wir einfach von der Wiesn aus. Aber in mindestens einem Wiesn-Zelt hab i Hausverbot", lacht die Gruberin und spielt damit auf Paulaner-Boss Andreas Steinfatt an, mit dem sie bis 2012 liiert war.

Monika Gruber hat ihren Abschied von der Bühne als Kabarettistin verkündet. Mit ihrem finalen Programm "Ohne Worte" ist sie ab dem 5. September unterwegs. Roland Hefter tritt im Vorprogramm der Gruberin auf, ist aber auch mit "So lang's no geht" solo auf Tour.