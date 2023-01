"Wetten dass. .?", "TV total" und jetzt auch "Glücksrad": Retro-Trend! Diese Shows müssen zurück

Am Donnerstag kehrt das "Glücksrad" zurück- doch da sollte noch mehr (wieder)kommen. Ein paar Vorschläge.

Spätestens seit dem Comeback von Thomas Gottschalks "Wetten dass. .?" inklusive Top-Quote ging vielen Sendern ein Licht auf: Gutes von gestern muss heute nicht schlecht sein. Im Gegenteil: Vielleicht sehnt sich das Publikum gerade nach Altbewährtem, erfreut sich am wohligen Nostalgie-Gefühl und hat eh genug von all den Krimis, die sonst zur Primetime laufen.

Retrowelle im TV: diese Sendungen kommen zurück

Und schon schwappte sie los - die große Retro-Welle. Nach "Wetten dass. .?" kamen u. a. zurück: "TV Total" (ohne Stefan Raab, dafür mit Neu-Moderator Sebastian Pufpaff), die "100.000 Mark Show" (wieder mit Ulla Kock am Brink), "Der Preis ist heiß" (mit Harry Wijnvoord), "Geh aufs Ganze!" (mit Jörg Draeger) - und am Donnerstag dreht sich wieder das "Glücksrad" (mit Sonya Kraus und Thomas Hermanns).

Aber war's das schon? Da sollte doch noch mehr (wieder)kommen, oder? Ein paar Vorschläge:

Kunterbunte Klamauk-Show

"ALLES NICHTS ODER?!"

Klamaukshow, so wurde die einstündige RTL-Sendung (lief von 1988 bis 1992) genannt. In Wahrheit war es ein kunterbunter, wunderbar schräger, spaßiger und sehr unterhaltsamer Kindergeburtstag für Erwachsene mit Ulknudel Hella von Sinnen (stets in irrwitzigen Kostümen) und Spaßvogel-Kontrahent Hugo Egon Balder.

Sie traten gegen Promi-Gäste (Harald Schmidt, Heino, Rex Gildo) in völlig verrückten Spielen an, am Schluss bekamen meist die Gastgeber Torten ins Gesicht geworfen. Kultig wurde auch die verbale Frotzelei der Moderatoren (Hella über Hugo: "Sie magersüchtiges Frettchen"; Hugo über Hella: "Sie kleine fette Schnecke"). Kurzum: Der klamaukige Kindergeburtstag verdient dringend ein Revival.

"Alles Nichts Oder?!": Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder 1991mit Gast Heino (M.) in der wunderbar schrägen RTL-Show. © imago stock&people

Sendung für die große Liebe

"HERZBLATT"

Kaum vorstellbar, aber wahr: Es gab Zeiten ohne Social Media, Tinder, Parship & Co. Wer auf der Suche nach der Liebe war, ging zur Flirtshow "Herzblatt" (1987-2005; mit Moderatoren wie Rudi Carrell, Rainhard Fendrich, Christian Clerici).

Pro Sendung durfte eine Frau oder ein Mann aus drei Kandidaten (bis zum Schluss durch eine Wand getrennt) mit Fragen das Herzblatt ermitteln. Immerhin: Von 926 Herzblatt-Paaren haben zwei geheiratet. Die herzige Nachricht: Unter dem Titel "Dating Game - Wer soll Dein Herzblatt sein?" kommt die Sat.1-Kultsendung (legendär auch die großartige Stimme von Susi Müller) im Februar zurück - mit Jörg Pilawa.

"Herzblatt": Mit Christian Clerici und der reizenden Stimme aus dem Hintergrund von Susi Müller. © imago images / United Archives

Große Hochzeit, große Gefühle (?)

"TRAUMHOCHZEIT"

Mit bis zu elf Millionen Zuschauern zählte die RTL-Show mit Linda de Mol von 1992 bis 2000 zu den erfolgreichsten Sendungen. Drei Paare traten

pro Show gegeneinander an (schön skurril dabei oft die Heiratsanträge), das Sieger-Paar gewann eine TV-Traumhochzeit. Tränen und Preise inklusive.

"Traumhochzeit": Linda de Mol (r.) mit dem Standesbeamten Willi Weber und einem Hochzeitspaar 1992. © imago images/Horst Galuschka

Liebe Leserinnen und Leser: Welche Show wünschen Sie sich zurück? Schreiben Sie gern an: leserforum@abendzeitung.de