"Wer wird Millionär?"-Jubiläumsshow: Die legendärsten Momente

Günther Jauch feiert an diesem Donnerstag eine Jubiläumsshow von "Wer wird Millionär?". Was blieb aus 1.500 Sendungen besonders in Erinnerung?

03. Juni 2021 - 15:00 Uhr | (jom/spot)

Günther Jauch blickt auf 1.500 Sendungen "Wer wird Millionär?" zurück. © TVNOW / Stefan Gregorowius