"Wer stiehlt mir die Show?": Diese Promis treten gegen Joko an

"Wer stiehlt mir die Show?", fragt Moderator Joko Winterscheidt in der neuen Staffel eine Komikerin, einen Musiker und einen Entertainer.

Moderator Joko Winterscheidt geht mit "Wer stiehlt mir die Show?" in die dritte Staffel.

"Wer stiehlt mir die Show?", fragt Moderator Joko Winterscheidt (42) in der neuen Staffel Komikerin Anke Engelke (55), Musiker Mark Forster (37) und Entertainer Riccardo Simonetti (26). Das gab der Sender ProSieben am Mittwoch bekannt. In jeder Folge kämpft zudem wieder ein Zuschauer oder eine Zuschauerin als Wildcard-Gewinner um Jokos Sendung.

"Dünnbehirnte" Herausforderer

"Das Promi-Panel auszusuchen, ist immer hochgradig komplex", sagt Winterscheidt. "Es muss sehr gut aussehen, aber gleichzeitig möglichst dünnbehirnt sein, da ich meine Show nur ungern hergebe", fährt er fort. Mit Anke Engelke, Mark Forster und Riccardo Simonetti habe er "die perfekte Mixtur gefunden". Angst muss er also nur vor den Wildcard-Kandidaten haben.

In der ersten und zweiten Staffel lauerten unter anderem Showgröße Thomas Gottschalk (71), Filmstar Elyas M'Barek (39) oder YouTube-Star Shirin David (26, "Ich darf das") auf Winterscheidts Quizmaster-Job.

Neue Folgen 2022

Der Sieger oder die Siegerin des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Winterscheidt kämpft dann als Kandidat darum, die Show zurückzugewinnen.

Die sechs neuen Folgen werden 2022 ausgestrahlt.