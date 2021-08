Verlässt auch Judith Rakers die Tagesschau? Moderatorin macht klare Ansage

Erst Jan Hofer, dann Linda Zervakis und jetzt auch noch Judith Rakers? Die Moderatorin hat jetzt darüber gesprochen, ob auch sie zu einem privaten Sender wechselt.

Seit 2005 steht Judith Rakers für die Tagesschau vor der Kamera. Hat sie nach 16 Jahren jetzt genug davon, die Nachrichten vorzulesen? Jetzt hat sie über ihre berufliche Zukunft gesprochen.

Dass Judith Rakers auch in Unterhaltungsformaten eine gute Figur macht, hat sie bereits in der Vergangenheit bewiesen. 2011 moderierte sie an der Seite von Anke Engelke und Stefan Raab den Eurovision Song Contest in Düsseldorf und erhielt dafür den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung".

Wird Judith Rakers auch ins Privatfernsehen wechseln?

Allerdings hat die blonde Moderatorin bislang keine Ambitionen, ihren Job bei der Tagesschau an den Nagel zu hängen und ins Entertainment-Fach zu wechseln. "Ich habe vor, noch lange bei der 'Tagesschau‘ zu bleiben", erklärte Judith Rakers im Gespräch mit " " (RND). "Ich habe keine Wechselinteressen."

Damit bleibt der ARD wenigstens die 45-Jährige weiterhin erhalten. Mit Jan Hofer und Linda Zervakis verlor die Tagesschau in den vergangenen Monaten zwei ihrer bekanntesten Gesichter. Hofer moderiert seit 16. August 2021 auf RTL das Nachrichtenmagazin "RTL-Direkt". Allerdings blieb die Sendung weit hinter den Quoten-Erwartungen zurück und könnte deshalb sogar bald eingestellt werden.