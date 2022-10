Twitter-Kritik für ZDF: Zuschauer empört über Helene-Fischer-Konzert

Am Samstag hat das ZDF das Münchner Mega-Konzert von Helene Fischer im TV ausgestrahlt. Auf Twitter zeigen sich viele Zuschauer enttäuscht und üben Kritik am Sender und der Schlagerqueen.

Helene Fischer singt bei ihrem Open-Air-Konzert in der Messe München.

Nach längerer Auszeit und Baby-Pause rockt Helene Fischer endlich wieder die Bühne. Ihren ersten Auftritt feierte sie am 20. August vor 130.000 Zuschauer auf dem Messegelände in München. Im TV konnten jetzt Fans, die nicht persönlich vor Ort waren, das Spektakel auf ZDF schauen. Doch auf Twitter hagelte es dafür viel Kritik.

Am Samstag (1. Oktober) verfolgen 3,01 Millionen Menschen das Mega-Konzert von Helene Fischer vor den Bildschirmen, wie " " berichtet. Mit einer Einschaltquote von 13,1 Prozent ist das durchaus ein Erfolg. Doch die Zufriedenheit bei einigen Zuschauern ließ offenbar zu wünschen übrig. Grund dafür waren wohl die Sendezeit und der Schnitt.

ZDF auf Twitter für Helene-Fischer-Konzert abgewatscht

"Langer Trailer für die Blu-ray. Anders kann ich mir den Sendetermin und Laufzeit nicht erklären", schreibt ein enttäuschter Fan auf Twitter. Die zweieinhalbstündige Live-Show von Helene Fischer wurde für das ZDF auf 75 Minuten gekürzt. Auch die Auswahl der Lieder, die es in den Konzertfilm geschafft hatten, gab Anlass für Kritik. "Bisschen schade, dass sie in der TV-Fassung für das ZDF-Publikum fast alle Lieder vom neuen Album rausgekürzt haben und stattdessen nur die größten Hits zeigen!" Auch in weiteren Tweets mokieren sich Zuschauer über die Ausstrahlung:

Helene Fischer für Konzertfilm verspottet: "Ist schlimmer als Wasser im Keller"

Aber nicht nur der Sender ZDF wird in den Twitter-Kommentaren abgewatscht, auch Helene Fischer selbst wird zur Zielscheibe von Hohn und Spott. "Die Frage, die ich mir stelle, ist: Singt die tatsächlich live auf der Bühne, oder ist das alles Playback? Welcher Mensch schafft es, so zu rennen, akrobatisch zu turnen und völlig ohne schnaufen zu singen, und immer noch jeden Ton zu treffen", fragt sich ein Zuschauer. Ein weiterer findet deutlichere Worte und erklärt: "Helene Fischer im Wohnzimmer, ist schlimmer als Wasser im Keller!"

Doch neben der Kritik gibt es auch Zuschauer, die die Schlagerqueen für ihren München-Auftritt feiern: "Sehe gerade ein Helene Fischer Konzert. Ist absolut nicht meine Musik. Aber die Leistung, die sie erbringt, ist unglaublich. Hammer!"

Für das nächste Jahr hat Helene Fischer eine große Arena-Tour durch ganz Deutschland geplant. An fünf Abenden hintereinander (26. September bis 1. Oktober 2023) will sie dann auch in München die Olympiahalle füllen. Ob sich die Fans dann versöhnlicher zeigen werden, bleibt abzuwarten.