TV-Tipps am Sonntag

Ein Serienkiller hat es im "Tatort" (Das Erste) auf einen Kreis exklusiver Philanthropen abgesehen. In "Jumanji: The Next Level" (Sat.1) werden vier Freunde in ein gefährliches Videospiel gesogen. "Grill den Henssler" (VOX) zeigt wieder spektakuläre Kämpfe am Herd.

30. April 2023 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Tatort: Seilschaft": Tessa Ott (l.) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) ermitteln in einem Kinderheim. © SRF/Sava Hlavacek