TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) soll ein Demenzpatient dabei helfen, einen flüchtigen Mörder zu fassen. Dwayne Johnson sucht in "San Andreas" (Sat.1) als Rettungspilot nach seiner Tochter. Bei ProSieben gibt sich unterdessen die "Suicide Squad" die Ehre.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Flash, Krimi

Alois Meininger (Martin Leutgeb), ein verurteilter Mörder, wird nach über 30 Jahren aus der Sicherheitsverwahrung entlassen, begeht einen weiteren Mord und taucht unter. Niemand kann Indizien liefern, wo er sich aufhalten könnte - die letzte Hoffnung liegt auf seinem ehemaligen Therapeuten Norbert Prinz (Peter Franke), der inzwischen jedoch dement ist. Doch wie kann man einen Demenzkranken vernehmen? In Zusammenarbeit mit dem renommierten Neuropsychologen Prof. Vonderheiden (André Jung) wird ein kriminologisches Pilotprojekt gestartet: Der damalige Praxisraum soll als Kulisse wieder auferstehen und der demente Proband hineingeführt werden.

20:15 Uhr, Sat.1, San Andreas, Katastrophenaction

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

Der Spaß geht endlich weiter! Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in neuen Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.

20:15 Uhr, ProSieben, Suicide Squad, Actiongroteske

Was soll man tun, wenn eine bisher ungesehene Macht die Menschheit bedroht? Man steckt die bösesten der Bösen (u.a. Will Smith, Mark Robbie, Joel Kinnaman, Jared Leto) in eine Task Force und lässt sie die Welt retten. Man muss diese gefährlichen Psychopaten nur noch dazu kriegen, dass sie tun, was man ihnen sagt.

22:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl - Tödliche Idylle: Die Tote am Strand, Krimi

Der 25. Hochzeitstag von Polizist Dan Sommerdahl (Peter Mygind) und seiner Frau Marianne (Laura Drasbæk) nimmt ein abruptes Ende, als eine Frauenleiche am Strand von Helsingør gefunden wird. Das Opfer hatte wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht, doch von dem Säugling fehlt jede Spur. Dan und sein Kollege Flemming Torp (André Babikian) nehmen die Ermittlungen auf und suchen neben dem Mörder vor allem nach dem vermissten Neugeborenen, das ohne Versorgung nur noch wenige Stunden zu leben hat - ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.