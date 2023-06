TV-Tipps am Samstag

"Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL) geht in eine neue Runde. Hauke Jacobs muss in "Nord bei Nordwest" (Das Erste) den Tod einer Kollegin verkraften. In "22 Jump Street" (VOX) ermitteln zwei Chaos-Cops an einem College.

24. Juni 2023 - 06:01 Uhr | (cg/spot)

Günther Jauch (l.), Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk sind zurück. © RTL / Stefan Gregorowius