TV-Tipps am Samstag

In "LandKrimi: Steirerangst" (Das Erste) endet ein Kuschelseminar tödlich. Das ZDF zeigt "Die Giovanni Zarrella Show" mit vielen Schlagerstars. In der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" (RTL) müssen die drei Unterhaltungsprofis improvisieren.

20:15 Uhr, Das Erste, LandKrimi: Steirerangst, Krimi

Eine Flasche Champagner im Kühler, ein benutztes und ein unbenutztes Glas - und eine Leiche auf dem Boden des Hotelzimmers! Was die Grazer Ermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz) und Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) am Tatort vorfinden, lässt vermuten: Die ermordete Unternehmerin Katrin Fischer (Katharina Sporrer) hat den Täter gekannt - und womöglich sogar freudig erwartet! War es vielleicht jemand aus dem Kuschelseminar des geschäftstüchtigen Ehepaars Breuer (Elena Uhlig, Fritz Karl), das Katrin zuvor besucht hatte?

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Giovanni Zarrella lädt ein zu seiner Musikshow live aus Berlin. Der Sänger und Entertainer freut sich unter anderen auf Howard Carpendale, Ben Zucker, Sonia Liebing, Santiano und Wolkenfrei. Wincent Weiss meldet sich ebenfalls mit neuer Musik zurück. The BossHoss präsentieren gemeinsam mit Ilse DeLange ihren aktuellen Titel "You". Eine Hommage an die legendäre Band Queen gibt es mit Marc Martel. Spätestens, seitdem seine Stimme im preisgekrönten Kinoerfolg "Bohemian Rhapsody" zu hören war, gilt der kanadische Sänger als einer der gefragtesten Freddie-Mercury-Interpreten weltweit.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Bei "The Masked Singer" treten Stars aus allen Lebensbereichen in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden. Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, Sat.1, Meg, Actionhorror

Nach der Attacke eines riesigen Seeungeheuers bleibt Jonas Taylor (Jason Statham) keine andere Wahl, als zwei Mitglieder seiner Crew zurückzulassen, um den Rest des Teams zu retten. Fünf Jahre nach dem Unglück holen die Ereignisse jener Mission ihn wieder ein, als das Forschungsteam des Ozeanologen Dr. Minway Zhang (Winston Chao) im Marianengraben von einem gigantischen Hai attackiert wird.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Der Spaß geht endlich weiter! Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!