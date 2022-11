TV-Tipps am Samstag

In "Harter Brocken: Das Überlebenstraining" (Das Erste) gerät der Polizist Kopps an zwei Militärspione. Das ZDF zeigt "Die Giovanni Zarrella Show" mit vielen Schlagerstars. In "Snow White & The Huntsman" (VOX) treten Chris Hemsworth und Kristen Stewart gegen eine tyrannische Königin an.

05. November 2022 - 06:00 Uhr | (cg/spot)

"Harter Brocken: Das Überlebenstraining": Koops (Aljoscha Stadelmann) wird von Zarah (Sabrina Amali) bedroht. © ARD Degeto/Kai Schulz