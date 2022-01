TV-Tipps am Samstag

Durch das Zauberwort "Shazam!" (Sat.1) verwandelt sich der Teenager Billy in einen erwachsenen Superhelden. Detektiv "Wilsberg" (ZDF) muss sich mit Ahnenforschung beschäftigen. Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen "Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten".

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc.

"Shazam!": Billy (Zachary Levi, l.) und sein Kumpel Freddy (Jack Dylan Grazer) stecken in Schwierigkeiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Shazam!, Heldenkomödie

Der Waisenjunge Billy (Asher Angel) trifft eines Tages auf einen Magier, der ihm eine mysteriöse Macht verleiht. Sobald der Teenager "SHAZAM!" ruft, verwandelt er sich in einen erwachsenen Superhelden (Zachary Levi). Gemeinsam mit seinem Freund Freddy (Jack Dylan Grazer) probiert er seine neu gewonnenen Fähigkeiten aus. Was als harmloser Spaß beginnt, endet allerdings in bitterem Ernst, als der Bösewicht Dr. Sivana (Mark Strong) auf der Bildfläche erscheint.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg - Gene lügen nicht, Krimi

Die Münsteraner Polizei will sich modernisieren und erwägt, bei Ermittlungen die genetische Ahnenforschung mit einzubeziehen. Overbecks (Roland Jankowsky) große Stunde scheint gekommen zu sein. Kriminalrat Schaaf (Rainer Laupichler) übergibt ihm die Leitung dieser neu eingerichteten Taskforce. Overbeck nimmt sich als erstes den zehn Jahre alten Fall der ermordeten Nadja Hesselmeier vor. Dank der genetischen Datenbank des Ahnenforschungsinstituts stößt er schon bald auf einen Verwandten des Täters, der fast 25 Prozent seiner Gene teilt: Ekki (Oliver Korittke).

20:15 Uhr, Das Erste, Die schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten!, Show

Florian Silbereisen startet in ein Schlagerjahr voller Überraschungen - mit den schönsten Schlagerüberraschungen aller Zeiten! Er präsentiert seine ganz persönliche Überraschungshitparade, die emotionalsten, tränenreichsten, spannendsten, verblüffendsten, romantischsten und lustigsten Highlights.

20:15 Uhr, ProSieben, Kampf der Titanen, Fantasy-Action

Eines Tages findet der Fischer Spyros einen kleinen Jungen, der zusammen mit seiner toten Mutter in einem Sarg im Meer ausgesetzt wurde. Er nimmt den Jungen bei sich auf und nennt ihn Perseus (Sam Worthington). Jahre später beobachtet Perseus, wie Soldaten aus der Stadt Argos eine Statue des Göttervaters Zeus zerstören, um ihre Wut auf die Götterwelt zu demonstrieren. Hades (Ralph Fiennes), Gott der Unterwelt, wird geschickt, die Soldaten für ihre Auflehnung zu bestrafen. Doch Hades' Zorn richtet sich ausgerechnet gegen das Schiff, auf dem sich Perseus' Familie befindet.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in neuen Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!