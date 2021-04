TV-Tipps am Samstag

Der Privatdetektiv "Hartwig Seeler" (Das Erste) hilft einer jungen Polizistin dabei, unterzutauchen. "Denn sie wissen nicht, was passiert" (RTL), heißt es unterdessen wieder für Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch.

20:15 Uhr, Das Erste, Hartwig Seeler - Ein neues Leben, Krimi

Privatdetektiv Hartwig Seeler (Matthias Koeberlin) bekommt einen ungewöhnlichen Auftrag von seiner früheren Kollegin Tascha (Emily Cox). Die Polizeibeamtin fürchtet die Freilassung des Schwerverbrechers Gerald Metzner (Maximilian Brauer), mit dem sie eine traumatische Erinnerung verbindet: Als Geisel verbrachte sie 36 quälende Stunden in seiner Gewalt. Um vor Metzner sicher zu sein, möchte Tascha mit Seelers Hilfe untertauchen. Auf der maltesischen Insel Gozo will sie ein neues Leben anfangen - am liebsten mit Seeler zusammen, für den sie seit je mehr als eine stille Freundschaft empfindet.

20:15 Uhr, ProSieben, 12 Years a Slave, Drama

Der Violinist Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) ist Afroamerikaner, lebt aber frei und gut situiert im New York des Jahres 1841. Als er an die falschen Auftraggeber gerät, wird er unter Drogen gesetzt, um seine Papiere gebracht und als Sklave nach New Orleans verkauft. Unter dem bestialischen Sklaventreiber Edwin Epps (Michael Fassbender) geht Northup durch die Hölle. Obwohl er seinen Überlebenswillen nie aufgibt, ist der Weg zurück in die Freiheit sehr lang.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Der Spaß geht endlich weiter! Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: , Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um "Der Quiz-Champion" zu werden. Nur wer Jan Hofer ("Zeitgeschehen"), Katrin Müller-Hohenstein ("Sport"), Michael "Bully" Herbig ("Film & Fernsehen"), Wigald Boning ("Erdkunde") und Anna Thalbach ("Literatur & Sprache") in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Bob, der Streuner, Drama

Der Londoner Straßenmusiker James Bowen (Luke Treadaway) kann von seinem mageren Einkommen kaum leben. Eines Tages verirrt sich eine streunende Katze in seine Sozialwohnung. Obwohl James kaum über die Runden kommt, beschließt er, den Kater, der von seiner Nachbarin Betty (Ruta Gedmintas) den Namen Bob verpasst bekommen hat, bei sich aufzunehmen und gesundzupflegen. Als er wieder bei Kräften ist, denkt Bob gar nicht daran, James zu verlassen. Die Katze folgt ihrem neuen Freund sogar zu seinen Auftritten auf den Straßen Londons, was die Aufmerksamkeit der Menschen auf das ungleiche Paar zieht.