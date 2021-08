"The Crown": So sehen Charles und Diana in Staffel fünf aus

Die ersten Bilder von Elizabeth Debicki und Dominic West als Prinzessin Diana und Prinz Charles in "The Crown" wurden veröffentlicht. Beide eint ein sorgenvoller Blick.

Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana und Dominic West als Prinz Charles in "The Crown".

Dass Elizabeth Debicki (30) und Dominic West (51) ab Staffel fünf in die Rollen von Prinzessin Diana (1961-1997) und Prinz Charles (72) schlüpfen werden, stand schon vor genau einem Jahr fest. Nun hat der Streamingdienst Netflix die ersten Bilder der beiden veröffentlicht. Sie übernehmen die Parts von Emma Corrin (25, ab Staffel vier) und Josh O'Connor (31, ab Staffel drei).

Was beide Figuren auf den Bildern eint: Scheinbar sorgenvoll schweift ihr Blick in die Ferne. Diana liegt auf dem Foto auf einer Couch, auf ihrem Bauch ist ein Brief zu sehen. Charles hingegen steht alleingelassen im Freien.

Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel von "The Crown" sollen in diesem Sommer starten. Die neuen Folgen handeln von den Erlebnissen der britischen Königsfamilie zwischen 1990 und 1997. Neben Debicki und West sind unter anderem Imelda Staunton (65) als Queen Elizabeth II. (95) und Jonathan Pryce (74) als Prinz Philip (1921-2021) neu mit von der Partie. Die sechste und letzte Staffel nimmt dann die royale Geschichte bis Anfang der 2000er Jahre in den Blick. Starten soll die fünfte Staffel im Jahr 2022, ein genauer Termin steht noch nicht fest.