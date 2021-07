"The Crown": Erster Blick auf Imelda Staunton als Queen Elizabeth II.

Netflix hat einen ersten Blick auf Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. gewährt. Die Schauspielerin wird die Königin in der fünften und sechsten Staffel der Serie "The Crown" spielen.

Imelda Staunton spielt Queen Elizabeth II. in der fünften und sechsten Staffel von "The Crown".

Seit vergangenem Jahr steht fest, dass Imelda Staunton (65) die Rolle von Queen Elizabeth II. (95) in den beiden letzten Staffeln von "The Crown" verkörpern wird. Nun hat Netflix einen ersten Blick auf die "neue Queen" und Nachfolgerin von Olivia Colman (47) gewährt: Ein Foto, das auch veröffentlicht wurde, zeigt die Schauspielerin in ihrer Rolle.

Staunton ist in der gezeigten Szene als Queen in eine gepunktete gelbe Bluse gekleidet. Ihre grauen Haare sind wie von der Königin gewohnt in Locken frisiert. Die Schauspielerin hat zudem einen ernsten Blick aufgesetzt.

Imelda Staunton als Queen erinnert Fans an ihre "Harry Potter"-Rolle

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag fühlen sich die "The Crown"-Fans an eine frühere Rolle von Staunton erinnert: "Ihre Majestät Professor Umbridge", schreibt ein Instagram-User belustigt. Imelda Staunton spielte in den "Harry Potter"-Filmen die unbeliebte Lehrerin Dolores Umbridge, die tatsächlich eine ähnliche Frisur wie Queen Elizabeth II. aufweist. Andere sind von dem Look hingegen begeistert: "Wow. Sie sieht aus wie die echte Queen", kommentiert etwa eine Nutzerin.

Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel von "The Crown" sollen in diesem Sommer starten. Die neuen Folgen handeln von den Erlebnissen der britischen Königsfamilie zwischen 1990 und 1997. Neben Imelda Staunton als Queen Elizabeth II. sind Jonathan Pryce (74) als Prinz Philip (1921-2021), Elizabeth Debicki (30) als Prinzessin Diana (1961-1997) und Dominic West (51) als Prinz Charles (72) mit von der Partie. Die sechste und letzte Staffel nimmt dann die royale Geschichte bis Anfang der 2000er Jahre in den Blick.