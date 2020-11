"The Crown": Emma Corrin würde vor Harry und William flüchten

In der neuen Staffel von "The Crown" ist Emma Corrin als Prinzessin Diana zu sehen. William und Harry, die Söhne von Lady Di, möchte sie nicht treffen.

Emma Corrin als Lady Di in "The Crown"

Des Willie/Netflix Emma Corrin als Lady Di in "The Crown"

In der seit dem 15. November erhältlichen vierten Staffel der Netflix-Serie spielt Emma Corrin (24) zwar die verstorbene Prinzessin Diana (1961-1997), sie möchte aber offenbar niemals Prinz William (38) und Prinz Harry (36), die Söhne von Lady Di, treffen.

Sie könne sich nicht vorstellen, was William und Harry wohl von der Serie halten, . Für sie wäre es auch schwierig eine Serie zu sehen, in der es um ihre im vergangenen Jahr verstorbene Großmutter gehe. "Ich wäre daran interessiert, zu erfahren, was sie von [der Darstellung Dianas] halten", gibt Corrin allerdings zu.

William ist kein Fan der Serie

Selbst würde die Schauspielerin jedoch die Prinzen niemals danach fragen. "Wenn ich sie jemals auf einer Party sehen würde, würde ich wahrscheinlich gehen", erklärt Corrin. Dabei muss sie sich wohl gar keine Sorgen machen. Es ist zumindest bekannt, dass Prinz William kein Fan von "The Crown" ist und die Serie nicht anschaut.

Bei einem Empfang im Buckingham Palast im vergangenen Jahr traf Olivia Colman (46), die Queen Elizabeth II. (94) verkörpert, auf William. Ein ziemlich direktes "Nein" sei die Antwort auf ihre Frage gewesen, ob er sich "The Crown" ansehe, wie die Schauspielerin in einer Folge der "The Graham Norton Show" offenbarte.