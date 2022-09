"The Crown": Diese Stars spielen William und Kate in Staffel sechs

Der Cast von "The Crown" wächst weiter. Die Serienmacher haben nun die Rollen von Prinz William und Herzogin Kate in Staffel sechs besetzt.

Die Liebesgeschichte von Herzogin Kate und Prinz William wird Teil der sechsten Staffel von "The Crown" sein.

Der Cast der nunmehr sechsten und voraussichtlich letzten Staffel des Netflix-Hits "The Crown" nimmt weiter Form an. , sind nach einem aufwendigen Casting nun die Darsteller von Prinz William (40) und seiner Herzogin Kate (40) gefunden.

Demnach wird zunächst der Teenager Rufus Kampa in die Rolle des Queen-Enkels schlüpfen und diesen im Alter von 15 Jahren verkörpern. Er wird in jenen Folgen zu sehen sein, in denen die britische Königsfamilie den Tod von Prinzessin Diana (1961-1997) verarbeitet.

Später wird dann Ed McVey den Prinzen in dessen frühen Erwachsenenjahren darstellen. Newcomerin Meg Bellamy spielt die junge Kate Middleton. Gemeinsam werden sie die Liebesgeschichte des royalen Traumpaars auf die Leinwand bringen. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Warten auf Staffel fünf

Aktuell warten Fans noch sehnsüchtig auf die fünfte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie, die voraussichtlich im November 2022 erscheinen soll. Diese wird sich Berichten zufolge auf die Zeit zwischen 1990 und 1997 fokussieren. Besonders das Jahr 1992, das von Queen Elizabeth II. (96) als "annus horribilis" (lt. für "schreckliches Jahr") bezeichnet wurde, wird demnach eine größere Rolle spielen. In diesem Jahr brannte es im Windsor Castle. Zudem machten die Ehekrise und die anschließende Trennung von Charles und Diana Schlagzeilen.