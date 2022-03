"Prominent getrennt" verbannt: RTL schiebt Trash-Show ins Nachtprogramm

Da blieb "Prominent getrennt" wohl weit hinter den Erwartungen der Senderverantwortlichen zurück. Die VIP-Show, in der Ex-Paare im Team antreten, läuft ab sofort nicht mehr in der Primetime. Wann werden die restlichen Folgen ausgestrahlt?

Acht ehemalige Liebes-Paare treten bei "Prominent getrennt" gegeneinander an - doch ab sofort nicht mehr in der Primetime.

Fans von "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossen" werden sich am Dienstag (22. März) wundern: Die Promi-Show wird nicht um 20.15 Uhr wie gewohnt auf RTL ausgestrahlt. Wegen schlechter Quoten wurden die VIP-Ex-Paare ins Nachtprogramm verbannt.

Neuer Sendeplatz für "Prominent getrennt": RTL streicht Primetime

Eigentlich hätte die Sendung gut beim Trash-Publikum ankommen können, immerhin barg die Grundidee reichlich Potenzial für unterhaltsame Promi-Eskalationen. In der vierten Folge flossen bei Doreen Dietel Tränen, weil sie ihre Mitstreiter gegen sich aufbrachte. Doch jetzt müssen sich die Promis auf einem undankbaren Sendeplatz zoffen.

Wie " " berichtet, hat RTL die Primetime für "Prominent getrennt" gestrichen. Nach dem erfolgreichen Start habe die Show lediglich einstellige Marktanteile erreicht. Vergangene Woche schalteten demnach weniger als acht Prozent der relevanten Zielgruppe ein.

Wann laufen die restlichen Folgen "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossen"?

Auf dem Streaming-Dienst RTL+ ist die Trash-Sendung offenbar wesentlich erfolgreicher. In den "DWDL"-Streamingcharts über Sendungen, die stark an Zugriffen zulegten, befand sich "Prominent getrennt" in den Top 20. Daher wird der Sender an dem gewohnten Ausstrahlungstermin Dienstag festhalten.

Im TV jedoch verschwindet die Show fast komplett von der Bildfläche. Die fünfte Episode läuft am 27. März um 1.20 Uhr. Auch die restlichen Episoden werden jeweils Sonntagfrüh gezeigt. Dass eine weitere Staffel produziert wird, ist bei diesem Flop eher unwahrscheinlich.