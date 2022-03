Zieht Harald Glööckler noch mal ins Dschungelcamp? Angebot liegt vor

Hat es Harald Glööckler etwa so gut im Dschungelcamp gefallen, dass er noch mal einzieht? Dem Modedesigner liegt ein neues Angebot für das Trash-Format vor. Das steckt dahinter.

Nahbar und verletzlich: So wie im Dschungelcamp 2022 hat man Harald Glööckler zuvor noch nie gesehen. Der Designer zeigt sich sonst als schriller Star, doch in der Trash-Show legte er seine extravaganten Roben und Make-up ab und ließ seine persönliche und private Seite durchscheinen. Den Fans hat das gefallen, er schaffte es fast bis ins Finale. Auch der 56-Jährige scheint positiv auf seinen Auftritt zurückzublicken. Er denkt offenbar darüber nach, erneut an der Sendung teilzunehmen.

Harald Glööckler: Neues Angebot fürs Dschungelcamp

"Für mich war es ein großes Erlebnis", sagt Harald Glööckler im Gespräch mit " " über seine Erfahrung. Will er tatsächlich wieder in den Dschungel ziehen? Bislang hat es nur Brigitte Nielsen geschafft, zweimal bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei zu sein. Das wird vorerst auch so bleiben.

Denn derr Modedesigner hat zwar ein Angebot für das Dschungelcamp erhalten - jedoch nicht für die deutsche, sondern die britische Ausgabe. "Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, und inzwischen schwebt ja auch schon die Anfrage für das englische Dschungelcamp im Raum!" Das wäre eine Premiere, denn bislang war noch kein deutscher Promi bei "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" als Kandidat dabei.

Wir Harald Glööckler ins britische Dschungelcamp einziehen?

Ob Harald Glööckler das Angebot annehmen wird, hat er bislang noch nicht verraten. Für ihn soll es nicht das erste Mal sein, dass er von den britischen TV-Kollegen für das Format angefragt wird. In Großbritannien ist der 56-Jährige übrigens kein Unbekannter. Er trat bereits im Homeshopping-Sender "QVC UK" auf und bekam mit "Harald Glööckler: Prince of Fashion" eine eigene Dokumentation gewidmet.