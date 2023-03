Promi-Mama bei "Wer wird Millionär?": Günther Jauch begrüßt Mutter einer "No Angels"-Sängerin

Bei Günther Jauch war am Montagabend eine Kandidatin zu Gast, deren Tochter seit über 20 Jahren als Popstar gefeiert wird. Welche "No Angels"-Sängerin fieberte mit der Mama vor dem TV mit?

Am Montagabend begrüßte Günther Jauch auf dem Ratestuhl von "Wer wird Millionär?" Dagmar Sprenger-Fuchs. Die ehemalige Krankenschwester leitet mit ihrem Ehemann eine Pension für Katzen – doch die große Überraschung stellte für viele Zuschauer ihr prominenter Nachwuchs dar. Welche Sängerin der Popstars-Band "No Angels" feierte ihre Mama im TV?

Welche Popstar-Mama will bei Günther Jauch abräumen?

Erst bei der 4.000-Euro-Frage ließ Günther Jauch die Bombe platzen. "Sie haben aber auch eine Tochter?", fragte der Moderator bei Kandidatin Dagmar Sprenger-Fuchs nach und wollte wissen, aus welcher Band man die Tochter denn kennen könnte. Die Antwort erstaunte, denn bei der Millionärsanwärterin handelte es sich um die Mutter von "No Angels"-Star Sandy Mölling.

Sandy Mölling und Mutter Dagmar bei einer Award-Verleihung 2005. © BrauerPhotos / A.Pauli

Mutter von "No Angels"-Sängerin Sandy Mölling: "Das war nicht gesund"

Günther Jauch hatte die Popstars-Gewinnerin bereits selbst in seinem Studio zu Gast. "Das war so vor 20 Jahren", erklärte er dazu. Wie hat Promi-Mama Dagmar Sprenger-Fuchs die Zeit damals erlebt? "Am Anfang war das für mich so das Gefühl, als wenn jemand ein Video eingeschoben hätte", sagt sie über den gigantischen Hype der "No Angels". "Das war aber auch nicht gesund. Die haben im Jahr 320 Tage aus dem Koffer gelebt."

Dagmar Sprenger-Fuchs versucht ihr Glück bei "Wer wird Millionär?" © RTL / Stefan Gregorowius

Auf die Karriere von Sandy Mölling ist die Promi-Mama dennoch stolz und feiert auch das Comeback der Girlgroup. "Ich wusste, dass sie immer noch viele Fans haben." Die Auftritte ihrer Tochter verfolge sie mit "Gänsehaut".

Sandy Mölling feiert "Wer wird Millionär"-Auftritt ihrer Mutter

Und was sagt der berühmte Nachwuchs darüber, dass Dagmar Sprenger-Fuchs bei "Wer wird Millionär" teilnimmt? In ihrer Instagram-Story feiert Sandy Mölling ihre Mutter: "Ich liebe dich, Mama. Für dich bleibe ich immer die Kleine."

Für die Million Euro reichte es bei der Mutter der "No Angels"-Sängerin jedoch nicht, bei 8.000 Euro war dann Schluss.