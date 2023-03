Ralph Siegel: Lord Of The Lost wird sich gut schlagen

"Mister Grand Prix" Ralph Siegel erwartet für Deutschlands Beitrag "Blood & Glitter" von Lord Of The Lost beim Eurovision Song Contest einen guten Platz. "Ich glaube, es ist eine sehr gute Band, die sich auch gut schlagen wird", sagte Siegel (77) am Samstag der Deutschen Presse-Agentur, nachdem die Hamburger Rockgruppe in der Nacht den Vorentscheid für sich entschieden hatte. Allerdings, so der Musikproduzent, habe es in den vergangenen Jahren viele Bands gegeben, die in die Richtung gingen. Und "mit Lordi hat auch schon mal eine gewonnen". Trotzdem wünsche er der Band viel Glück.

04. März 2023 - 13:55 Uhr | dpa

Chris Harms von Lord Of The Lost singt beim Vorentscheid des ESC. © Rolf Vennenbernd/dpa

München Siegel hatte die Sieger des Vorentscheids nach eigenen Worten von Anfang an auf dem Schirm. Der mehrfache ESC-Komponist, der mit "Ein bisschen Frieden" und Nicole 1982 den Wettbewerb für Deutschland gewann, zeigt sich "sehr angetan" von der Band. "Ich habe sie von Anfang an auf Platz 1 oder 2 gesehen." Gleich dahinter habe er mit Ikke Hüftgold und Will Church gerechnet. Auch damit lag er richtig. Lord Of The Lost tritt am 13. Mai im Finale des Eurovision Song Contest (ESC) im englischen Liverpool an. Großbritannien springt 2023 als ESC-Gastgeberland für die von Russland angegriffene Ukraine ein, die den Wettbewerb 2022 in Turin gewonnen hatte.