Luggis Wau-Premiere: So lief sein erster Auftritt bei "Wir in Bayern"

Nachdem Henry, der berühmteste TV-Hund Bayerns, in Rente geschickt wurde, präsentierte "Wir in Bayern" den neuen Studio-Vierbeiner. Wie hat die Fellnase die Premiere gemeistert?

Luggi mit Dominik Pöll bei "Wir in Bayern".

Am Donnerstag war es so weit - BR-Studiohund, Shiba-Inu-Welpe Luggi (acht Monate), feierte seine Wau-Premiere bei der Sendung "Wir in Bayern" (AZ berichtete).

"Wir in Bayern"-Hund Luggi: Ein geborener TV-Profi

Ob der süße Vierbeiner tierisch aufgeregt war? Er gab sich wie ein cooler Hund, neugierig und aufgeweckt.

Zu Beginn spendierte Moderator Dominik Pöll Leckerlis, dann düste Luggi erstmal schnurstracks in die Küche, um alles zu erkunden. Angst vor Kameras?

Keine Spur! Ein geborener TV-Profi.