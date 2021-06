Hund Luggi, der neue TV-Liebling bei "Wir in Bayern"

Nachdem Hund Henry in den Ruhestand gegangen ist, bekommt "Wir in Bayern" tierischen Nachwuchs. Wie der BR auf den süßen Shiba Inu gekommen ist.

Ende April gab es ein lautes Serwuff, Pardon: Servus zum Abschied - und das Publikum musste stark sein: Bayerns bekanntester TV-Hund Henry verabschiedete sich in den Ruhestand. Zwölf Jahre lang hatte er in der BR-Sendung "Wir in Bayern" (Montag bis Freitag, ab 16.15 Uhr) tierische Akzente gesetzt.

Das "Wir in Bayern"-Studio als Wohnzimmer: Nach über elf Jahren verabschiedet sich Henry in den Ruhestand. © privat

Seitdem suchte die Redaktion nach einem neuen Studiohund - doch einen passenden Mitbewohner fürs "WIB"-Wohnzimmer zu finden, war nicht leicht.

Nach AZ-Informationen fragte das Team bei Filmfirmen nach, castete in alle Richtungen.

Der tierische Nachwuchs bei "Wir in Bayern": Shiba-Inu-Welpe Luggi feiert am Donnerstag BR-Premiere. © privat

Luggi ist der neue Studiohund bei "Wir in Bayern"

Dann das Happy End auf vier Pfoten: "Wir in Bayern" wurde fündig - und wie! Der Hund heißt Luggi, ist acht Monate jung, zuckersüß und ein Shiba Inu. Die japanische Hunderasse erfreut sich immer größerer Beliebtheit, gilt als charmant, furchtlos, scharfsinnig, konzentriert, treu und selbstbewusst. Beste Voraussetzungen also für ein tägliches Dasein im Rampenlicht, oder?

Das "WIB"-Team trainierte fleißig mit dem Welpen und allen vier Moderatoren Andrea Lauterbach, Sandra Bouscarrut, Dominik Pöll und Michael Sporer. Auch Hundetrainerin Anja Petrick coachte Luggi fürs Fernsehen.

TV-Training für Luggi: Geduldig schaut er zu, während die BR-Crew und Gast, Schauspieler Stefan Murr (r.), eine Sendung durchspielen. © privat

Erstes Fazit: Luggi bewies sofort, dass er ein wirklich cooler Hund ist. Wer ihn kennenlernen möchte, sollte am Donnerstag (17.6.) "Wir in Bayern" schauen - da feiert Luggi seine große Live-Premiere. Wau!