"Wir in Bayern": Der berühmte TV-Hund Henry sagt Servus

Auch Hunde gehen in Rente: Der beliebte "Wir in Bayern"-Hund Henry verabschiedet sich in den wohlverdienten Ruhestand.

29. April 2021 - 08:19 Uhr | Kimberly Hagen

Das "Wir in Bayern"-Studio als Wohnzimmer: Nach über elf Jahren verabschiedet sich Henry in den Ruhestand. © privat