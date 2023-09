Katharina Kleinfeldt privat: So tickt das neue Doppelpass-Gesicht privat

Nach dem Abgang von Jana Wosnitza zu RTL hat Sport 1 hat einen Ersatz gefunden: Katharina Kleinfeld wird fortan als Moderatorin und Reporterin vor die Kamera treten. Die AZ zeigt, wie es bei ihr privat läuft. Hat sie einen Freund?

München - Wie der TV-Sender bekanntgab, wechselt mit Katharina Kleinfeldt eine neues Gesicht zu Sport1. Die 30-Jährige beerbt dort Jana Wosnitza und wird sowohl als Moderatorin, als auch als Reporterin vor die Kamera treten.

Jeden Sonntag findet am Franz-Josef-Strauss-Flughafen um 11 Uhr der STAHLWERK-Doppelpass statt. Die Diskussionsrunde am Sonntagvormittag gehört für Fußballfans seit vielen Jahren zum Pflichtprogramm. Als Co-Moderatorin fungierte dort zuletzt Jana Wosnitza. Diese hat ihren Abgang von Sport1 bereits verkündet, wechselt zum Fernsehsender RTL und wird in der kommenden Saison an der Seite von Patrick Esume und Co. die Zuschauer durch die NFL-Saison begleiten.

Katharina Kleinfeldt wird Co-Moderatorin des STAHLWERK-Doppelpass mit Florian König

Mit Katharina Kleinfeldt hat Sport1 jetzt eine Nachfolgerin gefunden. Die 30-Jährige Hessin wird bei ihrem neuen Arbeitgeber neben der Co-Moderation des STAHLWERK-Doppelpasses auch weitere Funktionen übernehmen. So soll sie die Zuschauer am Samstagabend durch das Topspiel der 2. Bundesliga führen.

Außerdem wird Kleinfeldt an der Seite on Thomas Helmer als Co-Moderatorin beim Fantalk agieren. Der findet immer dienstags und mittwochs parallel zu laufenden Champions-League-Partien statt.

Katharina Kleinfeldt wechselt von Sky zu Sport1

Die 30-Jährige kommt vom Pay-TV-Sender "Sky" zu "Sport1". Bei ihrem neuen Arbeitgeber wird sie neue Sportarten beleuchten und unter anderem bei der Darts-WM (15. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024) vor Ort sein und aus dem Ally-Pally berichten.

Sie selbst ist schon voller Vorfreude. "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Aufgabe bei Sport1!" Neben ihrer bisherigen Paradedisziplin – dem Fußball – blickt Kleinfeldt auch den "komplett neuen Herausforderungen wie zum Beispiel Darts" positiv entgegen. "Da wird der Zuschauer mich nochmal neu kennenlernen. Ich mich übrigens auch", gesteht sie. "Aber genau die Herausforderung mag ich!"

Katharina Kleinfeldt war die jüngste Moderatorin bei Sky

Kleinfeldt ist in Schotten (Kleinstadt in Hessen) geboren und war schon als Teenager vom Sport angetan und spielte selbst Fußball im Verein. Nach ihrem Abitur im Jahr 2012 studierte Kleinfeldt an der Deutschen Medienakademie in Berlin und arbeitete parallel bereits als Reporterin für hauptstadtsport.tv.

Bei der Weltmeisterschaft der Frauen 2015 in Kanada sammelte Kleinfeldt weitere Erfahrungen vor dem Mikrofon und agierte als Moderatorin vor Ort für das Allianz Bloghaus. Nur wenige Wochen später ging mit dem Volontariat bei Sky die nächste große Tür für die damals 22-Jährige auf. Als sie dann im August 2017 fest übernommen wurde und im Studio von Sky Sport News als Moderatorin ins Rampenlicht trat, war Kleinfeldt die jüngste Moderatorin des Teams.

Neue Sport1-Moderatorin: Wie tickt Katharina Kleinfeldt privat?

Ein Blick in die sozialen Medien verrät, dass die heute 30-Jährige neben ihrer Karriere als Sportmoderatorin und -reporterin auch einige Hobbys in ihrer Freizeit pflegt. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen gehören Motorradfahren, Wandern im Sommer und Skifahren im Winter, und das Reisen in ferne Länder. Gibt es einmal eine Pause im schnelllebigen Sportbusiness nutzt die Hessin die Zeit, um – wie beispielsweise im vergangenen Winter – Indonesien und Australien zu entdecken.

Hat Doppelpass-Moderatorin Katharina Kleinfeldt einen Freund?

Ansonsten ist über das Privatleben von Katharina Kleinfeldt nur wenig bekannt. Auch zu ihrem Beziehungsstatus gibt es keine öffentlichen Informationen. Einen Ehering trägt sie vor der Kamera allerdings nicht.