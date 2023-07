Der TSV 1860 verkauft die teuersten Dauerkarten in der 3.Liga

Unrühmliche Titelverteidigung: Für einen Stadionplatz bei einem Heimspiel der Löwen werden die Fans ordentlich zur Kasse gebeten – die Dauerkarten-Preise beim TSV 1860 sind (wieder einmal) Liga-Spitze.

"PS: Baut das Sechzger aus!": Die Forderung der Löwen-Fans in der Westkurve. Dann könnte der TSV 1860 vermutlich noch mehr Dauerkarten verkaufen.

München - Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen. Die Spieler trainieren wieder auf den Vereinsgeländen und die Fans blicken mit Vorfreude auf die kommende Spielzeit. In Sachen Dauerkarten müssen die Fans der Löwen einmal mehr tief in die Tasche greifen.

Dauerkarten-Preise: TSV 1860 ist ligaweiter Spitzenreiter

Titelverteidigung! Wie bereits im Vorjahr holt sich der TSV 1860 den – aus Fansicht unrühmlichen – Titel des Dauerkarten-Primus. Im Schnitt müssen die Löwen-Fans 405 Euro für eine Saisonkarte bezahlen.

Das sind 11,25 Euro mehr im Vergleich zur Vorsaison. Im Vergleich zum Ligazweiten in dieser Hinsicht – dem FC Erzgebirge Aue – sind bei den 1860-Anhängern 22,50 Euro mehr fällig als bei den violetten Veilchen.

Im Stadion an der Grünwalder Straße gibt es außerdem die teuersten Sitzplatz-Dauerkarten der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands. 600 Euro verlangt der TSV für einen Stammplatz auf der Sitzplatztribüne in Giesings Höhen.

Trotz hoher Preise: Dauerkarten gehen beim TSV 1860 weg wie warme Semmeln

Auch bei den Stehplätzen mischen die Blau-Weißen vorne mit. Mit 285 Euro pro Dauerkarte belegen die Sechziger Platz 2 – übertroffen nur von Erzgebirge Aue (288 Euro).

Trotz der teuren Preise hat der TSV 1860 knapp 11.000 Dauerkarten verkauft. Die Fans hoffen nun, dass ihr Verein auch in puncto Fußball so weit vorne mitmischen kann wie in Sachen Ticketpreise.