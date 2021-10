"Joko & Klaas gegen ProSieben" kommt im November zurück

Die letzte Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" beendeten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit einer Niederlage. Nach sieben Monaten Pause läuft am 23. November nun eine neue Episode der beliebten Spieleshow.

Nach rund sieben Monaten hat das Warten ein Ende: "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht am 23. November weiter. Das verkündete der Sender nun .

ProSieben gewann die letzte Show

Zuletzt versuchte das Moderatoren-Duo aus Joko Winterscheidt (42) und Klaas Heufer-Umlauf (38) Ende April ProSieben zu bezwingen. Nachdem sie damals die ersten sechs Spiele gewonnen hatten, scheiterten sie an ihrer letzten Aufgabe und bekamen somit keine Sendezeit. Der Sender drückte den beiden eine unangenehme Strafe auf: Joko und Klaas mussten für einen Pferdekalender posieren, den Fans später käuflich erwerben konnten.

In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Beitrag ist die Vorfreude bereits groß. "Bin so bereit dafür", "Das Warten hat endlich ein Ende" und "Ahhh ich freue mich so sehr!!! Habe die beiden so vermisst" lauteten ein paar der begeisterten Kommentare.

Seit 2019 wurden bislang 23 Episoden in fünf Staffeln ausgestrahlt. Moderiert wird die Sendung von Steven Gätjen (49). In einer Vielzahl von Spielen traten Joko und Klaas auch gegen prominente Gäste wie Lena Meyer-Landrut (30), Thore Schölermann (37) und Anke Engelke (55) an. Welche Stars in der sechsten Staffel zu Gast sein werden, ist noch nicht bekannt.