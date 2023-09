Hat sich "Wer wird Millionär?" einen Rechtschreibfehler geleistet? Twitter-User macht sich über Jauch-Show lustig – und liegt daneben

Bei "Wer wird Millionär?" wollen die Quiz-Kandidaten hohe Gewinne abstauben. Auch zum Start der neuen Staffel probieren sich wieder einige Teilnehmer an den Fragen von Günther Jauch. Doch hat sich das RTL-Team ausgerechnet bei Sandro Bund aus München einen Rechtschreibfehler geleistet? Ein Zuschauer mokiert sich auf Twitter.

Am Montagabend ist "Wer wird Millionär?" aus der Sommerpause gestartet. Quizkandidaten haben in "Die große 3-Millionen-Euro-Woche" die Möglichkeit auf höhere Gewinne als sonst – wenn die Fragen richtig geschrieben sind. Ein Zuschauer will nun einen Schreibfehler entdeckt haben und macht sich über die RTL-Redaktion lustig.

Bei 2.000-Euro-Frage: Münchner "Wer wird Millionär"-Kandidat kommt ins Straucheln

Unter den Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" befand sich am Montag (4. September) auch Sandro Bund aus München. In den ersten Gewinnstufen schlug er sich souverän, doch bei der 2.000-Euro-Frage musste er das Publikum in Anspruch nehmen. "Ob Yakitori, Souflaki oder Sish Kebab – das Fleisch bekommt man bei diesen Gerichten klassischerweise stets...", wollte Günther Jauch von ihm wissen und stellte dem Münchner diese Antwortmöglichkeiten zur Verfügung: "A: im Fladenbrot, B: am Spieß, C: in Tomatensoße oder D: überbacken aus dem Ofen?"

Der Münchner Sandro Bund stellt sich bei "Wer wird Millionär" den Fragen von Günther Jauch. © RTL / Dirk Borm

Sandro Bund hatte etwas Probleme bei der Beantwortung dieser Frage und schwankte zwischen Möglichkeit A und B. Das Publikum musste ran, welches sich mit 80 Prozent für den Spieß und mit 19 Prozent für das Fladenbrot entschied. Der Münchner vertraute der Mehrheit der im Studio anwesenden Zuschauer und lag richtig – damit war die 2.000-Euro-Hürde etwas holprig gemeistert.

RTL-Zuschauer spielt sich auf Twitter als Besserwisser auf: "Souvlaki schreibt man mit v"

Auf dem Kurznachrichtendienst X, früher bekannt als Twitter, war einem Zuschauer vor dem heimischen Bildschirm allerdings etwas anderes aufgefallen. In der Fragestellung kam es dem "Wer wird Millionär"-Fan zufolge zu einem Schreibfehler. "Souvlaki schreibt man mit v, liebe WWM-Redaktion", erklärte er in seinem Beitrag und versah den Kommentar mit einem lachenden Smiley. Dazu postete der Zuschauer den Screenshot einer Google-Anfrage zu "Souvlaki".

Mit seiner Anmerkung lag er allerdings nur halb richtig: Souflaki, oder auch Souvlaki, kann "Duden" zufolge sowohl mit "f" als auch mit "v" geschrieben werden. Damit hat die selbsternannte Twitterpolizei mit diesem Hinweis zur Rechtschreibung ein Eigentor geschossen.

Münchner darf sich bei "Wer wird Millionär" über 64.000 Euro freuen

Für Kandidat Sandro Bund ging die Reise bei "Wer wird Millionär" am Montagabend bis zur 125.000-Euro-Frage, dann war Schluss. "Ich stoppe an dieser Stelle", erklärte er auf die Frage "Was ist für den Arbeitsrechtler ein typisches Beispiel für eine sogenannte betriebliche Übung". Damit durfte sich der Münchner am Ende über einen Gewinn von 64.000 Euro freuen.