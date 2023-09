Harald Glööckler legt sich mit "Stern TV"-Gästen an: "Möchte diesen Verfall nicht sehen"

Präsentieren sich manche Promi-Frauen über 50 zu jugendlich und freizügig? Über diese Frage wurde am Sonntagabend bei "Stern TV" gesprochen. Harald Glööckler hat dazu eine klare Meinung und legt sich deshalb sogar mit den Studio-Gästen an.

Cher, Madonna, Jennifer Lopez, Liz Hurley – auch mit über 50 Jahren präsentieren sich diese Promi-Frauen noch jugendlich frisch und scheinen dem Alter ein Schnippchen zu schlagen. Liegt's an guten Genen oder doch eher am Besuch beim Beauty-Doc? Und ist es überhaupt angemessen, dass sich die ältere Generation der VIP-Ladys noch derart freizügig präsentiert, wie etwa eine Heidi Klum, deren Instagram-Follower sie fast öfter ohne als mit Klamotten sehen? Bei "Stern TV" hatte sich am Sonntagabend eine illustre Runde eingefunden, um diese Fragen zu erörtern. Vor allem Harald Glööckler vertrat seine Meinung lautstark und erteilte den geladenen Gästen einen Rüffel.

Gräfin von Montgelas über halbnackte Heidi Klum: "Das gehört ins Private!"

"Mit Ü50 sexy in der Öffentlichkeit – inspirierende Vorbilder oder peinlicher Jugendwahn?", wollte Moderator Dieter Könnes von seinen Gästen wissen. Zu Beginn hielt sich Harald Glööckler zurück und ließ erst Kader Loth, Amélie Gräfin von Montgelas und Schauspielerin Tanja Lanäus, die sich erst kürzlich im Alter von 52 Jahren zum dritten Mal für den "Playboy" ausgezogen hat, sprechen.

"Seitdem ich meine Wechseljahre habe, habe ich mir vorgenommen, die restliche Zeit zu der besten Zeit meines Lebens zu machen", erklärte Kader Loth ihre Auftritte in der Öffentlichkeit. Gräfin von Montgelas vertrat in der Sendung eher die konservative Seite, denn sie hält nicht sonderlich viel von halbnackerten Promi-Frauen im höheren Alter. Im vorab gezeigten Einspieler sagte sie etwa über Heidi Klum: "Muss ich mich so öffentlich zeigen, so nackig? Meine Meinung ist: Das gehört nach Hause, ins Private!"

Harald Glööckler erklärt in "Stern TV": "Ich möchte diesen Verfall nicht sehen"

Schnell drehte sich die Debatte bei "Stern TV am Sonntag" um Beauty-Eingriffe, um die Jugend weiterhin bewahren zu können. Das passte Harald Glööckler jedoch überhaupt nicht und er meldete sich lautstark zu Wort: "Es ist despektierlich, dass alle, die mit sich im Reinen sind und meinen, sie müssten nichts machen lassen, über andere herfallen. Was regt Sie denn auf, wenn andere was machen lassen?" polterte der Designer gegen die Gräfin. "Und übrigens Jugendwahn – was heißt hier Jugendwahn?"

Dass Harald Glööckler selbst den ein oder anderen Gang zum Beauty-Doc gewagt hat, um die Spuren des Alterns zu verlangsamen, ist kein Geheimnis. "Ich möchte diesen Verfall nicht sehen", sagt er dazu und erklärt, dass seine verstorbene Mutter aufgrund der Misshandlungen durch den Vater innerhalb von 13 Jahren um 40 Jahre gealtert sei. "Ich kann mich operieren lassen, wie ich will. Wem das nicht passt, der kann auch wegschauen."

Gräfin von Montgelas: "Jeder kann machen, was er will"

Amélie Gräfin von Montgelas entschärfte ihren Kommentar aus dem vorab gezeigten Beitrag und sagte etwas versöhnlich: "Ich will jetzt über keinen hier urteilen, jeder kann machen, was er will." Trotzdem stellten sich am Ende von "Stern TV am Sonntag" die Mehrheit der Zuschauer auf ihre Seite. Bei einer Umfrage urteilten 67 Prozent, dass es sich bei den Promi-Damen, die sich mit über 50 Jahren noch sexy zeigen, um "peinlichen Jugendwahn" handelt. Lediglich 33 Prozent sahen Heidi Klum und Co. als "inspirierende Vorbilder".