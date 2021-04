Günther Jauch fehlt erneut bei "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Schlechte Nachrichten für Günther Jauch und seine Fans: Er muss wegen seiner Corona-Erkrankung weiter in Quarantäne bleiben. Damit fehlt er zum dritten Mal in Folge bei "Denn sie wissen nicht, was passiert".

24. April 2021 - 09:57 Uhr | (jru/spot)

Diesen Samstag wird Günther Jauch (l.) wegen seiner Coronaerkrankung abermals nicht bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen sein. © TVNOW / Stefan Gregorowius