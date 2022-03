FC-Bayern-Mitarbeiterin bei "Wer wird Millionär?": Sie scheitert beinahe an Fußballfrage

Diese Antwort hätte für die "Wer wird Millionär?"-Kandidatin aus München eigentlich kein Problem sein dürfen. Die Mitarbeiterin des FC Bayern bekam von Günther Jauch eine Frage zum Thema Fußball gestellt. Doch Annabelle Glatt kam dabei ins Straucheln.

Am Montag begrüßte Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" Annabelle Glatt. Die Münchnerin arbeitet beim FC Bayern im Bereich "Strategie". Da hätte für sie eine Fußballfrage leicht zu beantworten sein müssen. Aber die Quiz-Kandidatin wäre bei diesem Themenbereich beinahe gescheitert.

"Eigentlich eine Traumfrage", erklärte Günther Jauch in der Sendung. Der Moderator wollte von der Münchnerin wissen, welches Bundesland aktuell mit den meisten Vereinen in der Ersten Bundesliga der Männer vertreten sei. Für einen Kandidaten ohne Affinität zum liebsten Sport der Deutschen wäre dies wahrscheinlich nicht leicht zu beantworten. Aber auch für die Mitarbeiterin des FC Bayern wurde die Frage zu einem überraschenden Problem.

Annabelle Glatt nahm bei "Wer wird Millionär?" Platz. Die Mitarbeiterin des FC Bayern scheiterte beinahe an einer Fußballfrage. © RTL / Stefan Gregorowius

"Wer wird Millionär"-Fußballfrage bringt Mitarbeiterin des FC Bayern durcheinander

"Ich habe befürchtet, dass man mich mit so einer Frage aus der Reserve locken will", sagte Annabelle Glatt peinlich berührt. Zur Auswahl standen die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Quiz-Kandidatin begann damit, Vereine der Ersten Bundesliga für Bayern aufzuzählen, wurde aber sichtlich nervöser und kam geografisch komplett durcheinander. "Ich weiß jetzt nicht, ob ich weiter aufzählen soll und mich dann vielleicht blamiere vor meinen Kollegen."

Günther Jauch macht sich über Münchner Kandidatin lustig

Günther Jauch zeigte sich überrascht und machte sich über die Münchnerin lustig. "FC Bayern Strategie. Strategie ist, dass Schalke bald in Baden-Württemberg spielt." Annabelle Glatt entschied sich schließlich dafür, ihren Telefonjoker einzusetzen. Dabei handelte es sich ebenfalls um einen Mitarbeiter des FC Bayern, Dr. Michael Gerlinger. Der "Vice President Sports Business and Competitions" konnte die Frage nach nur fünf Sekunden richtig beantworten. Bei dem Bundesland mit den meisten Vereinen in der Ersten Bundesliga der Männer handelt es sich um Nordrhein-Westfalen.

Damit waren die 16.000 Euro für Annabelle Glatt sicher. Am Ende erreichte die Münchnerin bei "Wer wird Millionär?" 32.000 Euro. Für ihr Beinahe-Scheitern in der Fußballfrage wird sie sich bei ihrem Arbeitgeber FC Bayern bestimmt den ein oder anderen Witz anhören müssen.