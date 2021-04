Erste "Dalli Dalli"-Folge wird vor ZDF-Jubiläumsshow wiederholt

Zur Einstimmung auf "50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" wiederholt das ZDF unter anderem die erste Folge der Kultshow aus dem Jahre 1971.

Das ZDF feiert das 50-jährige Jubiläum des beliebten Fernsehklassikers "Dalli Dalli" mit einer Neuauflage der Rateshow. In "50 Jahre Dalli Dalli - die große Jubiläumsshow" (15. Mai, 20.15 Uhr) erinnert Moderator Johannes B. Kerner (56) an legendäre Momente des Originals von Moderator Hans Rosenthal (1925-1987). Auch werden erneut Promis in Zweierteams an den Ratepulten Platz nehmen und in der 150-minütigen Sendung die temporeichen Spielen neu aufleben lassen. Wie der Sender weiter ankündigt, wird die Jury, bestehend aus den Ex-Ski-Stars Rosi Mittermaier (70) und Christian Neureuther (71), dabei genau mitrechnen.

Wiederholung der ersten Show

Zur perfekten Einstimmung auf die neue Show hat der Sender zudem etwas Besonderes geplant. Am 8. Mai und am 15. Mai zeigt das ZDF je eine alte "Dalli Dalli"-Folge". Beim ersten Sendetermin wird die allererste Folge - mit Gast Lieselotte Pulver (91) - wiederholt, die damals am 13. Mai 1971 ausgestrahlt worden war.

Die zweite Wiederholung ist eine Sendung aus dem Jahr 1981. Zu sehen waren damals Schauspielerin Uschi Glas (77, ) und Sänger Tony Marshall (83, "Schöne Maid") sowie der ehemalige Fußballtorwart Sepp Maier (77) und der verstorbene österreichische Moderator und Opernsänger Herbert Prikopa (1935-2015). Einziger Wermutstropfen: Die Ausstrahlungszeiten dieser beiden Sendungen sind extrem spät: Die erste Folge wird um 3.30 Uhr gezeigt, die zweite um 3.00 Uhr.

Da empfiehlt sich dann doch die ZDF-Mediathek. Neben den beiden erstgenannten Sendungen sind dort ab dem 8. Mai auch diese Ausgaben zu sehen: Folge 121 mit Showmaster Günther Jauch (64) aus dem Jahr 1983 und Folge 135 mit den Entertainern Thomas Gottschalk (70) und Mike Krüger (69) von 1983. Außerdem gibt es "Die lange Dalli Dalli Nacht" (2005) in mehreren Teilen zu sehen.

Dauerbrenner im TV

Der beliebte Showmaster Hans Rosenthal starb 1987 an Krebs und wurde in einem Ehrengrab des Landes Berlin auf dem Jüdischen Friedhof Heerstraße beigesetzt. Seine Spielshow wurde von 1995 bis 1997 mit Moderator Andreas Türck (52) im ZDF fortgeführt. Von 2011 bis 2013 lief eine Neuauflage im NDR mit Moderator Kai Pflaume (53). Diese wanderte von 2013 bis 2015 als "Das ist Spitze!" ins Erste.