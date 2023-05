Elektroschocks für Steffen Henssler: TV-Koch boykottiert Spiel bei "Grill den Henssler"

Da hat Steffen Henssler offenbar keinen Spaß verstanden: Der TV-Koch brach in seiner eigenen Show "Grill den Henssler" ein Spiel gegen Kollege Frank Rosin ab, um keine Elektroschocks zu kassieren.

Steffen Henssler bekommt während eines Spiels in seiner eigenen Sendung einen Stromschlag.

Wenn Steffen Hennsler für "Grill den Henssler" in der Küche steht und gegen Promi-Kandidaten antritt, kann es in der Hektik durchaus mal etwas lauter und derber zugehen. Zwischen den Gängen muss der 50-Jährige sich dann noch in Spielen behaupten – doch in der aktuellen Folge gingen die Macher offenbar zu weit.

Wontorra kündigt bei "Grill den Henssler" an: "Das nächste Spiel wird euch schockieren"

Am Sonntagabend hat Steffen Henssler lediglich einen Herausforderer empfangen: TV-Kollegen Frank Rosin. Die beiden Star-Gastronomen lieferten sich ein spannendes Duell in und außerhalb der Küche. Bei Stromschlägen scheint für den Gastgeber jedoch der Spaß vor der Kamera aufzuhören, wie er während eines Spiels in der Sendung schmerzhaft feststellen musste.

"Das nächste Spiel wird euch buchstäblich schockieren", kündigte Moderatorin Laura Wontorra vielsagend an und sollte damit auch Recht behalten. "Ihr bekommt jetzt erstmal Armbänder angelegt. Könnte sein, dass die Elektroschocks abgeben." Steffen Henssler und Frank Rosin sollten nacheinander beantworten, ob es sich bei den von Laura Wontorra genannten Gerichten um echte oder erfundene Speisen handelt – bei einer falschen Aussage gab es zur Strafe einen Stromschlag.

Henssler boykottiert Elektroschock-Spiel: "Bin doch nicht bescheuert"

Steffen Henssler schien bereits vorab keine Lust auf dieses Spiel zu haben. "Das ist so ätzend", meckerte der 50-Jährige. "Das geht mir jetzt schon so auf den Sack, das Spiel. Wer lässt sich freiwillig Stromschläge verpassen? Keiner!" Zum Testen bekamen beide Star-Köche Schocks verpasst, was Henssler zum Ausrasten brachte. "Leck mich", schimpfte er mit schmerzverzerrtem Gesicht, riss sich die Armbinde ab und boykottierte das Spiel. "Das könnt ihr alleine spielen, ich bin doch nicht bescheuert."

Die Fragerunde mit Stromschlägen wurde allerdings nicht abgebrochen, statt Henssler musste ein Produktionsmitarbeiter gegen Frank Rosin antreten. Für den Gastgeber erwies sich das als Glücksfall, denn der Sieg des Spiels ging an ihn. "Das liebe ich an Howan [Produktionsmitarbeiter, d.R.], der ist in einem Alter, da macht man noch alles für Geld", lautete sein Fazit.

Steffen Henssler (l.) lässt seinen Zivi Howan Ari im Elektroschock-Spiel gegen Frank Rosin antreten. © RTL / Basti Sevastos

Das Koch-Duell der Sendung konnte Steffen Henssler jedoch nicht für sich entscheiden, am Ende stand es mit 92 zu 92 Punkten unentschieden.