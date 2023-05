Diva-Ausraster bei "Kampf der Realitystars": Eva Benetatou keift Produktionsmitarbeiterin an

Starallüren sind bei einigen Promis inzwischen an der Tagesordnung. Auch bei "Kampf der Realitystars" hat jetzt Eva Benetatou diese unschöne Seite gezeigt und ein Mitglied der Produktion abgekanzelt. Ein VIP-Kandidat verurteilt den Diva-Moment seiner Mitstreiterin scharf.

Hohe Gagen für tolle Jobs, Einladungen zu glamourösen Galas und Fans, die einen anhimmeln – bei diesen Aussichten kann ein Promi leicht mal einen Höhenflug bekommen. Doch gibt das einem das Recht, andere Menschen wie Leibeigene zu behandeln? Bei "Kampf der Realitystars" 2023 hat ein Diva-Moment von Kandidatin Eva Benetatou zu unangenehmen Szenen geführt – doch ein Promi macht der ehemaligen Bachelor-Beauty eine klare Ansage.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Kampf der Realitystars", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Mittwoch (24. Mai, 20.15 Uhr) auf RTLZWEI ausgestrahlt.

Eva Benetatou faltet Produktionsmitarbeiterin zusammen: "Interessiert mich grad nicht"

Gerade im Trash-TV sollten die prominenten Teilnehmer ein dickes Fell haben, denn immer wieder müssen sie sich harten Herausforderungen stellen. Doch für Eva Benetatou scheint bei "Kampf der Realitystars" eine Grenze überschritten worden zu sein, als sie bei einem Spiel in einen Schleim-Pool fällt. Ihren Frust darüber lässt sie an einem unbeteiligten Crew-Mitglied aus, das ihr zur Hilfe eilt.

Das Bad im Schleimpool scheint Eva Benetatou nicht gefallen zu haben. © RTLZWEI

"Kann ich ein Handtuch haben, bitte? Ich hab das [den Schleim, d.R.] in den Wimpern und Augen", rief die ehemalige Bachelor-Beauty in einem mies gelaunten Ton nach ihrer Niederlage. Eine Mitarbeiterin brachte ihr direkt das erbetene Handtuch. Doch statt einem "Danke" kassierte die junge Frau eine verbale Klatsche von Eva Benetatou, die ihr das Stück Stoff schroff aus der Hand riss. "Moment mal, zuerst mache ich mir meine Augen. Mich interessiert das grad gar nicht", schimpfte sie, als die Produktionsmitarbeiterin offenbar das angesteckte Mikro sauber machen wollte.

"Kampf der Realitystars"-Promi macht Eva Benetatou Ansage: "Benimm dich"

Während die "Kampf der Realitystars"-Angestellte wortlos hinter den Kulissen verschwand, ergriff ein Promi-Kandidat das Wort. "Eva, geh doch so nicht mit den Menschen um", sagte der ehemalige DSDS-Paradiesvogel Bernd Kieckhäben an seine Mitstreiterin gerichtet. "Sie bring dir ein Handtuch und du machst die total blöd an." Eine Ausrede wollte der Sänger nicht hören und machte eine klare Ansage: "Setz dich jetzt hin und benimm dich."

Der divenhafte Ausraster von Eva Benetatou hatte Folgen für sie, denn in der "Stunde der Wahrheit" kassierte sie eine Rauswurf-Nominierung von Bernd Kieckhäben. "Ganz wichtig ist mir respektvoller Umgang, dass wir uns alle auf Augenhöhe begegnen", erklärte er seine Entscheidung. "Eva, dein Verhalten heute fand ich nicht richtig, deswegen kriegst du heute von mir die Münze." Diese Vorwürfe wollte die Beschuldigte aber nicht stehen lassen und konterte bei ihrer Nominierung: "Bernd, das ist für mich eine absolute Enttäuschung." Trotzdem entschied sie sich am Ende für einen anderen Promi-Kandidaten. Ob das freundschaftliche Verhältnis der beiden damit irreparabel beschädigt ist? Bestimmt wird es noch einigen Diskussionsbedarf geben.