Andrea Kiewel crasht "Fernsehgarten"-Auftritt: Moderatorin springt zu Model auf die Bühne

Für ihre manchmal etwas impulsive Art ist Andrea Kiewel bekannt, davon bleibt auch der "ZDF-Fernsehgarten" nicht verschont. Jetzt hat sie sogar den Auftritt einen Models unterbrochen. Was war da los?

München - Am Sonntag war bei "ZDF-Fernsehgarten" wieder einiges geboten. Andrea Kiewel feierte mit Zuschauern und Gästen eine "80er - 90er Party!", geladen waren entsprechende Musikacts wie Guildo Horn, Snap und Ryan Paris. Ein Moment sorgte jedoch für Irritationen, denn die Moderatorin crashte während der Live-Show den Auftritt eines Models.

"Sei vorsichtig": Andrea Kiewel greift bei Modenschau ein

"Wenn wir über die 80er und 90er reden, dann muss es natürlich um Schönheit, um Mode, um Fashion gehen" – mit diesen Worten leitete Andrea Kiewel im "Fernsehgarten" eine kleine Modenschau passend zum Motto der Sendung ein. An ihrer Seite begrüßte sie dabei Stylistin und Fashion-Expertin Astrid Rudolph, mit der sie die Aufmachung der acht Models auf dem Catwalk kommentierte. Doch ein Mannequin leistete sich dabei einen Fauxpas, bei dem Kiwi eingreifen musste.

Während Model Eleni über den Laufsteg schritt, bemerkte Andrea Kiewel, dass an einem Schuh das Band offen war. "Sei vorsichtig, dein Schnürsenkel ist auf", rief die Moderatorin mitten in den Walk. "Da kommt der Mutterinstinkt wieder in mir durch!" Von dem Einwurf ließ sich das Model allerdings nicht ablenken und zog ihren Auftritt wie ein Profi durch – bis Kiwi selbst auf den Catwalk ging.

Mitten in Live-Show: Andrea Kiewel crasht Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

"Warte, ich kann dich so gar nicht laufen sehen", erklärte Andrea Kiewel ihr Eingreifen, ging auf die Knie und band dem Model die Schnürsenkel wieder zu.

Andrea Kiewel crasht im "ZDF-Fernsehgarten" den Auftritt eines Models. © Screenshot ZDF

Die Stylistin Astrid Rudolph reagierte auf die spontane Aktion mit Gelächter und sagte zu der Moderatorin: "So, Mutti, genau richtig." Danach verlief die Modenschau ohne weitere Patzer. Allerdings wäre ohne den Kommentar von Kiwi wahrscheinlich niemandem aufgefallen, dass ein Band am Schuh des Models geöffnet war.