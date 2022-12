"Ein Herz für Kinder": Auch Andrea Berg und Vanessa Mai sind dabei

Mit der Gala "Ein Herz für Kinder" ruft das ZDF zum Jahresende einmal mehr zu Spenden auf. Bei dem TV-Event am 17. Dezember treten auch Andrea Berg und Vanessa Mai auf.

Einmal mehr findet zum Jahresende die TV-Gala "Ein Herz für Kinder" statt. Bei der Benefizshow, die am 17. Dezember ab 20:15 Uhr live im ZDF zu sehen ist, sitzen nicht nur an die 70 Promis aus Gesellschaft, Sport, Politik, Show und Social Media an Spendentelefonen. Zahlreiche bekannte Gesichter sorgen am Abend auch für musikalische Untermalung. Allen voran: Andrea Berg (56) und ihre Stief-Schwiegertochter Vanessa Mai (30).

Die Schlagersängerinnen werden gemeinsam mit dem Kinderchor ihren Song "Unendlich" zum Besten geben. Weitere Auftritte gibt es von Alvaro Soler (31), Kelvin Jones (27), Nico Santos (29), Roland Kaiser (70), Shirin David (27), Michael Patrick Kelly (44) und Rea Garvey (49).

Diese Rolle spielt Königin Silvia von Schweden bei "Ein Herz für Kinder"

Durch die Sendung, bei der vor allem das Sammeln von Spenden für Kinder in Not im Vordergrund steht, führt auch dieses Jahr Johannes B. Kerner (57). Der Moderator wird nicht nur die Live-Acts ankündigen, sondern auch auf diverse Spendenprojekte aufmerksam machen, darunter die von Königin Silvia von Schweden (78) 1999 gegründete "World Childhood Foundation". Die Stiftung setzt sich für Kinder auf der ganzen Welt ein, die sexuellen Missbrauch und Gewalt erfahren haben.

Zudem werden wichtige Projekte und Patenschaften von Senta Berger (81), Jan Josef Liefers (58), Philipp Lahm (39) oder Laura Wontorra (33) in der Sendung vorgestellt. Die TV-Produktion wird live aus dem Studio in Berlin-Adlershof übertragen.