Dschungelcamp-Stars heben ab nach Südafrika

Es wird ernst für Lucas Cordalis, Harald Glööckler und Co. Die Stars der neuen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" fliegen samt Begleitung ins Dschungelcamp nach Südafrika.

Lucas Cordalis (r.) mit Begleiter Peter Klein am Flughafen in Frankfurt am Main.

Am 21. Januar 2022 startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Für die Kandidaten geht es schon zehn Tage vor dem Beginn der Aufzeichnung los in Richtung Südafrika. Am Sonntag kamen sie am Flughafen in Frankfurt am Main zusammen, bevor es mit dem Flieger ans Kap der Guten Hoffnung geht. Die Stars haben einen kürzeren Flug vor sich als ihre Vorgänger. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Dreharbeiten erstmals in Südafrika anstatt wie bisher in Australien statt.

Lucas Cordalis kommt mit Dschungel-Dauergast Peter Klein

Lucas Cordalis (54), Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger (35), traf mit einem alten Bekannten der Dschungelshow in Frankfurt ein. An seiner Seite ist Peter Klein (62). Der Ehemann von Katzenbergers (35) Mutter Iris Klein (54) ist für das Dschungelcamp-Team ein vertrautes Gesicht. Er war schon zweimal in Australien dabei, zur Unterstützung seiner Frau Iris und seiner Stieftochter Jenny Frankhauser (29).

Harald Glööckler setzt auf seinen Trainer

Ohne Begleitung von seinem Ehemann Dieter Schroth (73) kam Harald Glööckler (56) zum Flughafen. Der Modedesigner wird stattdessen von seinem persönlichen Trainer David Münch unterstützt. Mit ihm bereitete sich Glööckler im heimischen Garten auf das Dschungelcamp vor. Ehemann Dieter Schroth bleibt aus gesundheitlichen Gründen zu Hause.

Auch weitere offiziell bestätigte Kandidaten schlugen nebst Begleitung am Frankfurter Flughafen auf. Dschungelshow-Gewinner Filip Pavlovi? (27) hat seinen Reality-Kollegen Serkan Yavuz (28) im Schlepptau. Ex-"Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger (33) vertraut auf die Psychologin Sonja Tolevski, mit der er den Beziehungspodcast "Love Attack" betreibt. Ex-"Are you the One"-Teilnehmerin Christin Okpara (25) bekommt moralische Unterstützung von Influencer Andrés N. De Vincenz.

Ebenfalls als Kandidaten bestätigt sind Ex-"GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) sowie die Schauspielerinnen Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57).

Das Feld komplettieren Gerüchten zufolge Model und Bohlen-Ex Janina Youssefian (39), Ex-"Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (26), Influencerin Tara Tabitha (28) und der Promi-Bodyguard Peter Althoff (66). Jasmin Herren (43) und Cosimo Citiolo (40) stehen angeblich als Ersatzkandidaten zur Verfügung.