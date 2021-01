Dieser Star stiehlt Thomas Gottschalk die Show

"Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?" hieß es am Dienstagabend auf ProSieben. Am Ende ging ein prominenter Schauspieler als Sieger hervor.

Thomas Gottschalk (70, ) war es als erster Kandidat gelungen, Joko Winterscheidt (42) die Show zu stehlen: Am Dienstagabend hieß es deswegen auf ProSieben "Wer stiehlt Thomas Gottschalk die Show?" Winterscheidt wurde zum Kandidaten der Sendung, zurückgewinnen konnte er die aber nicht. Im Finale bezwang Schauspieler Elyas M'Barek (38, ) Thomas Gottschalk in einem Quiz, und darf in der nächsten Sendung als Moderator antreten.

Damit tritt M'Barek in große Fußstapfen: Von den Zuschauern wurde Gottschalk als Moderator der Show gefeiert. Auf Twitter freuten sich die User über die "großartige Unterhaltung". Und auch dass "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch (64) per Telefon Tipps gab und Klaas Heufer-Umlauf (37) auftauchte, feierten die Fans. "Gottschalk, Joko, Klaas, Herr Jauch gemeinsam in einer fantastischen Show. Das ist Entertainment (...)",