"Danke Mirco": RTL-Sondersendung zum Tode von Mirco Nontschew

Der beliebte Comedian starb überraschend in Berlin, RTL zeigt in einer Sendung zu Ehren Nontschews "seine populärsten Gags und unvergesslichsten Auftritte".

Komiker Mirco Nontschew starb im Alter von 52 Jahren in Berlin.

Der Fernsehsender RTL erinnert am Mittwoch zur Primetime mit einer zweistündigen Sondersendung an den gestorbenen Comedian Mirco Nontschew.

"Danke Mirco" (20.15 Uhr) zeigt "die populärsten Gags sowie unvergesslichsten Auftritte des 52-Jährigen", so der Sender. "Wir sind unfassbar traurig über den plötzlichen Tod von Mirco Nontschew", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner laut Mitteilung vom Dienstag.

"Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der besten Komiker Deutschlands, sondern auch einen ganz besonderen Kollegen. Wir sind stolz darauf, dass Mirco Teil der RTL-Familie war und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unvergessliche Fernsehmomente beschert hat. Alle unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und Freunden."

Mirco Nontschew feierte in "RTL Samstag Nacht" große Erfolge

Sieben Tage nach Ausstrahlung im TV werden "Danke Mirco" und Best-of-Episoden von "RTL Samstag Nacht" beim Streamingdienst RTL+ kostenlos abrufbar sein. Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte RTL sein Programm geändert.

Nontschews überraschender Tod in Berlin war am Wochenende bekanntgeworden. Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen der weder Hinweise auf Fremdverschulden noch auf Suizid vor. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Der Komiker hatte in der Sendung "RTL Samstag Nacht" große Erfolge gefeiert. Jüngst gehörte er zum Ensemble der Comedy-Show "LOL – Last One Laughing" von Prime Video.