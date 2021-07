Armin Laschet hält TV-Ansprache

Um 19:55 Uhr hält NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag im WDR eine fünfminütige Fernsehansprache. Zuletzt war der CDU-Kanzlerkandidat aufgrund seines feixenden Verhaltens beim Besuch der Katastrophengebiete harsch in der Kritik.

Armin Laschet während seines Besuchs der Katastrophengebiete am Samstag.

Aufgrund der Unwetterkatastrophe nach heftigen Regenfällen im Westen Deutschlands wird sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (60, CDU), am Sonntag, den 18. Juli, um 19:55 Uhr in einer fünfminütigen Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger wenden. Die Rede des Kanzlerkandidaten wurde vorab aufgezeichnet und wird dann vor der "Tagesschau" im WDR Fernsehen zu sehen sein.

Laschet ist derzeit in aller Munde, da er sich während eines Besuchs der Katastrophengebiete einen Fauxpas geleistet hat. Während Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65, SPD) eine kurze und ernste Ansprache an die Presse hielt, sah man Laschet im Hintergrund feixend und lachend. Nach massiver Kritik entschuldigte sich für sein Verhalten.

