ARD-Talkshow "Maischberger": Die Gäste und Themen am Montag

In der ARD-Talkshow "Maischberger" begrüßt Moderatorin Sandra Maischberger am Montag unter anderem Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und den FDP-ParteivorsitzendenChristian Dürr. Das sind die Themen.

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Maischberger" wird am Montag, dem 26. Mai, ab 22:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Themen der kommenden Sendung.

Um welche Themen geht es in der ARD-Talkshow "Maischberger" am Montag?

Die Koalitionspläne für Wirtschaft und Sozialstaat - Es diskutieren die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und der FDP-Parteichef Christian Dürr.

Die Stabilität des Euro und die Folgen von Trumps Zollpolitik - Im Gespräch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde.

Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?

Christine Lagarde (Präsidentin der Europäischen Zentralbank)

Manuela Schwesig, SPD (Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern)

Christian Dürr, FDP (Parteivorsitzender)

Es kommentieren:

Theo Koll (TV-Journalist und Moderator)

Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)

Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor)

Die ARD-Talkshow "Maischberger"

Die Talkshow "Maischberger" läuft im Ersten und wird im Fernsehstudio in Berlin-Adlershof und in den WDR-Studios Köln produziert. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Sendung gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.

In "Maischberger" kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.