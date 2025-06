Mit einem Sieg über Portugal kann die DFB-Elf in ihr erstes Endspiel seit acht Jahren einziehen. Was so ein Titelgewinn bewirken kann, zeigen Argentinien und Spanien: "Das Schlagwort ist Selbstverständnis."

Die Allianz Arena in Fröttmaning. Hier kann dem DFB-Team das gelingen, was dem FC Bayern in dieser Saison verwehrt blieb: Ein Finale und schließlich ein dahoam.

Wer kennt sie schon, die Trophäe der Nations League? 7,5 kg schwer, 71 cm hoch, silbern. Nicht so spektakulär und legendär wie der opulentere Henkelpott, den es für den Gewinn der Champions League gibt. Kunststück – denn erstmals wurde die Nations League, an der alle 55 Mitgliedsverbände der Uefa (mit Ausnahme Russlands) teilnehmen, in der Saison 2018/19 ausgetragen. Von da an im Zweijahres-Rhythmus.

Nations League: "Wir werden alles reinwerfen, um den Finaleinzug zu realisieren"

Doch plötzlich, da die deutsche Nationalmannschaft erstmals das Endrunden-Turnier der vier besten Teams erreicht hat, macht der Pokal schwer was her – und ist das Objekt der DFB-Begierde. Vor dem Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Portugal in der ausverkauften Allianz Arena sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Wir werden alles reinwerfen, um den Finaleinzug zu realisieren." Der Gegner mit dem gealterten, aber doch nicht alternden Superstar Cristiano Ronaldo (40) und den frisch gebackenen Champions-League-Siegern von Paris Saint-Germain um Passmaschine Vitinha sei "ein dickes Brett". Also: Bohren bitte für das Titelchen.

Der nicht alternde Real-Superstar Cristiano Ronaldo (Archivbild). © IMAGO

Oder ist ein Titel, auch wenn es mit Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) bisher lediglich drei Nations-League-Sieger gab, nicht immer ein Titel? Jeder "kleine Titel", so der Bundestrainer, löse in einer Mannschaft etwas aus.

Kimmich, Goretzka und Ter Stegen beim letzten Titel schon dabei

Die letzte Trophäe hat eine deutsche Nationalmannschaft 2017 gewonnen, den Confed-Cup in Russland. Seit 1997 galt das von der Fifa veranstaltete Turnier als Generalprobe für die jeweils ein Jahr später stattfindende Weltmeisterschaft. Unter dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw holte ein extra so jung und unerfahren nominiertes Perspektivteam (u.a. mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Torhüter Marc-André ter Stegen – siehe unten) durch ein 1:0 im Finale gegen Chile den Titel. Kapitän Julian Draxler, der zu den Weltmeistern von 2014 in Brasilien zählte, nahm die Trophäe entgegen.

"Natürlich ist es nicht gleichzusetzen mit einer EM oder WM oder mit dem Champions-League-Titel, das ist schon wertiger, aber für uns als Gruppe ist es wichtig", sagte Nagelsmann. Das Warum versuchte der 37-Jährige seiner Mannschaft in den Tagen des Trainingslagers in Herzogenaurach einzuschärfen. Kein Muster ohne Wert!

Titelgewinn als Rückenwind – siehe Argentinien und Spanien

"Das große Schlagwort", so Nagelsmann, "ist für uns das Selbstverständnis." Ein Titel(chen)? Normal, oder? Was man sich von den Spaniern, die erst 2023 die Nations League und ein Jahr später die EM in Deutschland gewannen, abschauen könne. Oder siehe die Siegermentalität der Argentinier um Lionel Messi. Triumphator bei der Copa América 2021 und 2024 – und dazwischen Weltmeister 2022 in Katar. Gelegenheit macht Sieger.

Bundestrainer Nagelsmann spricht vor dem Final Four. © Federico Gambarini/dpa

Ein Finaleinzug (am Sonntagabend wieder in der Allianz Arena gegen den Sieger des zweiten Halbfinals am Donnerstag in Stuttgart zwischen Frankreich oder Spanien) oder gar der Turniersieg hätte zahlreiche Nach- und Nebenwirkungen, keinerlei Risiken. Zumal ein Jahr vor der Nordamerika-WM 2026 die Belastbarkeit und Widerstandsfestigkeit der DFB-Truppe angesichts von zehn prominenten Ausfällen, unter anderem von Stammspielern wie Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, und Kai Havertz sowie mittlerweile etablierten Alternativen wie Angelo Stiller, Nico Schlotterbeck und Tim Kleindienst, auf die Probe gestellt wird. Ein Härtetest von unschätzbarem Wert für kommende, weit größere Herausforderungen.

"Dieser Wettbewerb gibt es her, Dinge fürs große Ganze zu trainieren"

"Es gibt verschiedenste Konstellationen, die bei der EM oder WM auf dich zukommen können – und das kannst du im Freundschaftsspielcharakter nicht trainieren oder simulieren", sagte Nagelsmann in einem DAZN-Interview und betonte nach dem Umzug ins Teamquartier in Unterschleißheim: "Dieser Wettbewerb gibt es her, dass du K.o.-Spiele hast, was dir erlaubt, Dinge fürs große Ganze zu trainieren."

Also: Auf zum Titelchen dahoam! München als Spielort ist gegen den Europameister von 2016 ein gutes Omen: In Fröttmaning wurde Portugal bei der EM vor vier Jahren in der Gruppenphase mit 4:2 bezwungen.

Die Sieger des Confederations Cups 2017 und heute

Tor

Bernd Leno (damals Bayer Leverkusen), heute FC Fulham

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), FC Barcelona

Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Eintracht Frankfurt

Abwehr

Mittelfeld/Angriff

Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Borussia Dortmund

Emre Can (FC Liverpool), Borussia Dortmund

Kerem Demirbay (TSG Hoffenheim) Galatatasary Istanbul

Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Al-Ahli SC

Leon Goretzka (Schalke 04), FC Bayern

Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim), SpG Dilsberg I/Bammental II

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Karriereende 2024

Sandro Wagner (TSG Hoffenheim), Co-Trainer DFB-Team

Timo Werner (RB Leipzig), Tottenham Hotspur

Amin Younes (Ajax Amsterdam), Schalke 04

Diego Demme (RB Leipzig, heute Hertha BSC) und Leroy Sané (Manchester City, heute FC Bayern) fielen kurzfristig verletzt aus, Bundestrainer Joachim Löw verzichtete auf Nachnominierungen. So trat das DFB-Team als einzige Mannschaft mit nur 21 anstatt 23 Spielern an.