Wimbledon-Finale: Bundeskanzler Merz trifft Zverev in Kabine

Tennisprofi Alexander Zverev hatte bei seinem ersten Wimbledon-Finale ungewohnte prominente Unterstützung. Nach dem Match kam der Bundeskanzler sogar in die Umkleidekabine.

London

Nach dem verlorenen Wimbledon-Finale hat der deutsche Tennisstar Alexander Zverev Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) getroffen. "Er ist nach dem Match in die Umkleide gekommen. Wir haben ein paar Worte miteinander geredet, war schön, dass er da war", sagte Zverev nach dem 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6 gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner.

Der Bundeskanzler war mit seiner Ehefrau Charlotte für das Endspiel des Rasenklassikers nach London gereist. Die beiden saßen in der Royal Box wie Prinz William und Prinzessin Kate in der ersten Reihe.

Auch die ungewöhnliche prominente Unterstützung brachte Zverev aber kein Glück für den angestrebten zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander. Bei den French Open in Paris hatte Zverev Anfang Juni seinen ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere gefeiert und anschließend von einem Anruf des Bundeskanzlers berichtet.